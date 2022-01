Od konference, kde nacisté přišli s plánem na vyhlazení Židů, uplynulo 80 let

„Na počátku sdělil velitel bezpečnostní policie a SD SS-obergruppenführer Heydrich, že ho říšský maršál jmenoval pověřencem pro přípravu konečného řešení židovské otázky v Evropě a poukázal na to, že byli pozváni na tuto poradu proto, aby se vyjasnily základní otázky,“ začíná protokol z konference ve Wannsee. Ze tří desítek jeho kopií se dochovala jediná. Zápis vedl důstojík SS a jeden z hlavních organizátorů holokaustu Adolf Eichmann.

„Holokaust už byl v běhu. Ta radikální fáze vraždění židovského obyvatelstva probíhala fakticky od léta 1941. Z té doby taky existuje hlavní pověření Hermana Goeringa vůči Reinhradu Heydrichovi, který byl pověřen konečným řešením židovské otázky,“ vysvětlil historik Vojtěch Kyncl z Historického ústavu Akademie věd.

Po přepadení Sovětského svazu v červnu 1941 začaly na obsazených územích operovat jednotky Einsatzgruppen, které měly za úkol zlikvidovat židovské obyvatelstvo. V prosinci pak začali nacisté vraždit židy plynem v polském Chelmnu.

Na konferenci ve Wannsee v lednu 1942 se završily technické přípravy systematického vyvražďování. „De facto si všichni účastníci pouze vysvětlili své vlastní úlohy a rozdělili si funkce. K tomu je ovšem ještě jedna zajímavost a sice, že pouhý den před tím, 19. ledna, byl Adolf Eichmann ještě v ghettu v Terezíně, které mělo shromažďovat židovské obyvatele nejenom z Čech, ale také z Německa, Nizozemí a dalších států,“ uvedl Kyncl.

„Židé se mají posílat po dobu konečného řešení na práce na východ pod příslušným vedením. Práceschopní židé budou přivedeni do těchto oblastí ve velkých kolonách, odděleně podle pohlaví. Nemáme v úmyslu evakuovat Židy starší 65 let, ale odevzdat je do ghetta pro staré, počítá se s Terezínem,“ stojí dál v protokolu z Wannsee.

Slovíčkaření

Podle Kyncla Eichmann zakryl skutečný význam rozhodnutí nacistických špiček právě slovy evakuace, vysídlení nebo vystěhování. „ Je to lingua tertii imperii - jazyk Třetí říše, který obsahuje takovéto výhybky, krycí označování té podstaty věci. Ovšem už bylo zřejmé i z hlediska zpráv, které pronikaly zpátky do Německa, že začíná zcela neuvěřitelná tragédie celého židovského národa. Ten samotný protokol obsahuje výpočet židovských obyvatel v Evropě, což bylo 11 milionů lidí,“ dodal historik.

Z 15 účastníků konference ve Wannsee někteří zemřeli už před koncem války. Například zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, na kterého spáchali atentát českoslovenští výsadkáři. Až v roce 1960 dopadli Izraelci Adolfa Eichmanna, kterého o dva roky později po procesu popravili. Ostatní účastníci konference zůstali prakticky nepotrestaní.

„Bylo jich minimum. Byli to lidé, kteří mluvili po celou dobu o tom, že jsou pouze účastníky byrokratického řízení, ale nikdy nikoho přímo nezabili. Eichmann byl dopaden až mnohem později, protože na tom měl zájem Izrael, ale v samotném Německu na dopadení těchto lidí byl minimální zájem,“ upřesnil Kyncl.

Během čtyř let, od roku 1941 do roku 1945, zavraždili nacisté šest milionů židovských mužů, žen a dětí.