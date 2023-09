Kostry, keramika a mlýnky staré sedm tisíc let. Archeologové hlásí unikátní nález na jihu Moravy

Vzácný nález vydala zahrada u rodinného domu v Ostrožské Lhotě na Uherskohradišťsku. Při výkopu inženýrských sítí se podařilo odhalit kosterní pozůstatky, které se tam ukrývaly 7000 let. Podle archeologů jde o nejstarší ostatky nalezené v regionu. Nalezeny byly čtyři kostry.

„Jedná se o hroby kultury lineární, jsou to čtyři pohřby na sídlišti, staré asi 7000 let, to znamená 5000 let před naším letopočtem,“ říká archeoložka Slováckého muzea Dana Menoušková.

Nález je podle ní velice unikátní. „Je to největší a moderními metodami exkavovaný soubor koster z období lineární kultury na uherskohradišťsku. Může mít i celorepublikové důsledky a dosahy, protože nálezy koster jsou obecně velice unikátní,“ popisuje.

Celkem archeologové odkryli čtyři kostry. Jednotlivé hroby se nacházely v těsné blízkosti pravěké stavby.

„Jde o starší objekt zhruba oválného tvaru, který je obehnaný sadou kůlových jam, takže tady zřejmě stála nějaká stavba. S ohledem na to, že v její výplni bylo nalezeno velké množství ručních kamenných mlýnků na drcení obilí, tak předpokládáme, že to byla hospodářská stavba, sloužící k zemědělskému účelu,“ říká archeolog Zdeněk Kuchař.

„Bude otázka datačních analýz, jestli jsou hroby stejně staré jako objekt, nebo třeba vůbec nesouvisí a pocházejí z různých období právě kultury s lineární keramikou, která tady působila zhruba 500 let,“ dodává.

Při průzkumu archeologové nalezly i stovky dalších artefaktů, převážně keramických střepů nebo zvířecích kostí. Kosterní ostatky teď budou převezeny na Masarykovu univerzitu v Brně, kde budou podrobeny důkladnému průzkumu.