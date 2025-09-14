Kovář v Kralupech si vyrobil kladivo na samurajské meče. Teď je součástí muzejní exhibice

Muzeum v Kralupech nad Vltavou se může pochlubit novým exponátem. Jde o kladivo, za pomoci kterého staří mistři v Japonsku vyráběli samurajské meče. Je součástí expozice nazvané Kovárna Antonína Datla z Blevic. Ten v oblasti působil kolem roku 1770.

Tahle kovadlina pochází z pozůstalosti kovárny rodiny Datlů z Blevic, ta se datuje do roku 177, popisuje Dvořák

Kladivo je do špičky a má dřevěnou rukojeť. Patří mezi jeden ze 134 předmětů a podle muzejního konzultanta Jakuba Dvořáka vzniklo v Čechách.

„Je někdy ze začátku dvacátého století. Ale toto kladivo je zvláštní tím, že kovář z rodiny Datlů se rozhodl, že mu přijde zajímavý tvar, který se používá při výrobě japonských mečů. A proto se pravděpodobně z nějaké pohlednice rozhodl, že si takové kladivo vyrobí,“ popisuje Dvořák.

„Tahle kovadlina pochází z pozůstalosti kovárny rodiny Datlů z Blevic, ta se datuje do roku 1770. Dalších šest pokolení rodinných příslušníků tam pracovalo,“ osvětluje rodinnou historii.

Ředitel muzea Jindřich Bartovanec Havlík vysvětluje, že předměty dostalo muzeum od potomků kováře Datla darem. „Poslední Kovář, pan Antonín Datel, bohužel neměl ani syna, ani vnuka, kterému by předal své řemeslo. Takže kovárna byla dlouhá desetiletí zakonzervována, myslím dvacet nebo 30 let, a my jsme rodinu oslovili, zda by nám je nechtěli věnovat,“ říká Havlík.

Kováři byli v minulosti považováni za magické postavy, protože dokázali ovládat oheň a vyrábět předměty ze železa. Dokonce plnili i roli felčarů nebo zubařů.

