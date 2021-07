OBRAZEM: Muzeum ve Vamberku získalo unikátní krajkový šál. Nosila ho korunní princezna

Šál je 180 centimetrů dlouhý a přibližně 30 centimetrů široký. Krajka je velice jemná a hodně zdobená. Jsou na ní květy a různé ornamenty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Unikátní krajkový šál rakouské korunní princezny z 19. století

„Ta práce je jemná, až titěrná. Oproti například vamberským krajkám, o kterých jsme si mysleli, že nic jemnějšího nemůže být. A ono může,“ přibližuje pracovnice muzea Šárka Ležáková pro Český rozhlas.

Odborníci se nejprve domnívali, že jde o montovanou krajku. Nakonec ale zjistili, že je vyrobena jinou technikou.

„Po hloubkové analýze jsme přišli na to, že se nám do sbírek dostala krásná práce belgických krajkářek. Pravděpodobně jde o ručně paličkovanou belgickou krajku,“ ukazuje etnoložka Martina Rejzlová.

„Vidět takovou historickou krásu, která je ještě navíc ručně paličkovaná, je něco neskutečného,“ dodává s nadšením. „Představa, že šál nosila Štěpánka Belgická, rakousko-uherská korunní princezna, manželka následníka trůnu Rudolfa, která žila v letech 1864 až 1945, je fantastická.“

Vamberské muzeum získalo unikátní krajkový šál rakouské korunní princezny z 19. století | Zdroj: Muzeum krajky ve Vamberku

Pracovnice muzea Ležáková k tomu dodává: „Už na začátku, když jsem předpokládala, že je to krajka montovaná, to byl unikát i z historického hlediska. Znali jsme majitelku a je k tomu i notářský zápis, kde je potvrzeno, že šál je pravý a doopravdy ho belgická princezna nosila. Ovšem, když jsme zjistili, že máme doopravdy ručně paličkovanou krajku, tak to je pro nás neskutečná věc.“

Jak se pozná, že je ručně paličkovaná? „Dívala jsem na spoje, kde se setkávají dva pásky. A tam je to poznat. Protože kdyby to bylo sešívané, tak by to bylo jinak dělané,“ vysvětluje.

Krajkový šál, který nosila rakousko-uherská korunní princezna Štěpánka Belgická na přelomu 19. a 20. století, je nyní vystavený ve stálé expozici Muzea krajky ve Vamberku na Rychnovsku.

Vamberské muzeum získalo unikátní krajkový šál rakouské korunní princezny z 19. století | Zdroj: Muzeum krajky ve Vamberku