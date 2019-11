Před 30 lety komunisti sami zrušili vedoucí úlohu strany ve společnosti. Poslanci hlasovali jednomyslně

Přesně před třiceti lety v tento ten padlo v budově Federálního shromáždění přelomové rozhodnutí. Sami komunističtí poslanci si změnou ústavy odhlasovali zrušení vedoucí úlohy Komunistické strany Československa ve společnosti. Kromě toho stávkující tehdy požadovali i vyšetření zásahu 17. listopadu a vypsání svobodných voleb. Praha 11:21 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Listopadové dny roku 1989 v ulicích Prahy, takto to konkrétně vypadalo ve Vodičkově ulici | Foto: ing. Ladislav Lukáš | Zdroj: Archiv Českého rozhlasu

Tehdejší ministr federální vlády Marián Čalfa byl tím, kdo změnu ústavy navrhl.

Podpořil ho třeba i tehdejší předseda Československé strany socialistické Bohuslav Kučera. „Chtěl bych podpořit vládní návrh zákona tak, jak ho předložil soudruh ministr Čalfa,“ vyjádřil se před 30 lety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Terezy Chlubné

Poslanci zrušili čtvrtý článek o vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti. A hlasování bylo jednomyslné - pro hlasovalo 309 poslanců, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel.

41 let po nástupu k moci v únoru 1948 tak ztratili komunisti právo kontrolovat politiku státu. Odpovědnost strany za vzniklou situaci veřejně připouštěla třeba tehdejší poslankyně za Československou stranu socialistickou Blanka Hyková.

„O tom, že za vzniklou situaci neseme odpovědnost i my poslanci, zástupci lidu, nemůže být pochyb. To, že se scházíme až dnes 29. 11. 1989 je neodpustitelnou chybou. Občané by neměli odpustit, že nejvyšší zákonodárný sbor ČSSR (…) nedokázal včas na jejich obranu vystoupit. Já osobně jsem touto skutečností hluboce zarmoucena,“ řekla tedy Hyková.

Hlasoval i Jakeš

Udržet si alespoň nějakou moc a voliče se ale komunisti snažili i poté. Patrné to bylo ze slov Vasila Mohority, někdejšího šéfa Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže, který zasedl do Federálního shromáždění za KSČ v lednu 1990 při jeho reorganizaci.

Zeman o stíhání komunistických pohlavárů: Střílení na hranicích je svinstvo, které si zaslouží trest Číst článek

„Jako komunistická strana budeme pochopitelně zápasit o to, abychom měli co nejvíc hlasů. Bylo by ode mne naivní říkat, že vyhrajeme, ale na druhou stranu si jako funkcionář KSČ myslím, že musíme udělat všechno pro to, abychom měli své čestné postavení ve všech zákonodárných sborech,“ prohlásil.

Pro zrušení vedoucí úlohy KSČ hlasoval 29. listopadu 1989 i Miloš Jakeš, který ještě několik dnů nazpět v čele komunistické strany. Tehdy řekl, že principy vedoucí úlohy KSČ zemi poškodily, protože podporovaly byrokratický přístup. Poslanci z ústavy tenkrát vypustili taky článek o marxismu-leninismu jako státní ideologii.