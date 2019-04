Podle památkářů byl v kurovické tvrzi objeven unikátní židovský nápis z roku 1656. Napsalo jej nejspíše dítě. V Evropě podle památkářů není známý jiný podobný nález v interiéru ani exteriéru šlechtického sídla. Kurovice 15:05 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Kurovicích na Kroměřížsku objevili dělníci při opravě tvrze unikátní hebrejský nápis. | Foto: Pavel Sedláček

V překladu je ve zdi prvního patra vyškrábané - Napsal Josef, syn Šimšona.

Památkáři potvrdili, že v Evropě není známý jiný nález dětských židovských nápisů v interiéru ani exteriéru šlechtického sídla. Na kurovické tvrzi v sedmnáctém století žili Židé prchající z východu před kozáckým povstáním.

První nápisy objevili dělníci při opravách tvrze už před třemi lety, připomíná holešovský historik Karel Bartošek.

Egyptologové z Česka oslavují nález. Objevili velký pyramidový komplex neznámé královny Setibhor Číst článek

„Uděláme tam konzilium, kde by se sešli judaisté a historici udělali takovou nějakou závěrečnou zprávu o tom, co se vlastně v těch Kurovicích v polovině 17. století dělo. Pokusíme se to ukázat veřejnosti na Festivalu židovské kultury, který v Holešově probíhá na přelomu července a srpna,“ uvedl Bartošek.

„Nyní objevený nápis je napsaný dětskou rukou, takovým primitivním způsobem, pologramotným. Předchozí nápis byl zcela jiný, zřejmě napsaný vzdělanými lidmi,“ uvedl Bartošek, podle kterého objev dalšího nápisu dokazuje, že v tvrzi žili nějakou dobu židé, skupina byla různorodá z hlediska věku i vzdělání.

Tvrz v Kuřovicích na snímku z roku 2018. | Zdroj: Wikiemdia Common/Malinam

Oba nápisy jsou podle něj datované do roku 1656, tedy po skončení třicetileté války. Podle obce to zvýší atraktivitu samotné, už tak unikátní, tvrze.

„Jsme samozřejmě strašně rádi, že tady máme památku takového významu,“ pochvalovala si nezávislá kurovická starostka Lenka Koutná.

Tvrz Kurovice nedaleko Holešova, zmiňovaná již v roce 1275, náleží z architektonického hlediska k nejvýznamnějším sídlům nižší šlechty na Moravě. Je unikátní především díky dochovanému středověkému zdivu v samotném jádru stavení.

Za pozornost také stojí kamenická výzdoba v interiérech a zcela zřejmá stopa přestaveb jednotlivých slohů od středověku přes renesanci až po baroko. Kolem samotné budovy se z části dochovalo opevnění.