Letoun L-610 měl být chloubou československého leteckého průmyslu. Vyrobilo se ale jen osm kusů

„Na zkušební a první let budeme mít na sobě padáky. Ale já našim konstruktérům a dělníkům věřím, že je nebudeme potřebovat,“ prohlásil v roce 1988 šéfpilot František Srnec. Jeho slova se dochovala v dokumentárním filmu.

„Letělo se dobře,“ shrnul po přistání druhý pilot Stanislav Sklenář. Dnes je posledním žijícím pamětníkem prvního letu L-610, který se měl stát chloubou Československa.

Dnes stojí stroj v Leteckém muzeu v Kunovicích. „Počasí tehdy nebylo ideální, ale na let to vyhovovalo. Byli jsme rádi, že po vzletu všechno fungovalo a neměli jsme žádné překvapení. Myslím, že na to, že to tehdy bylo největší letadlo zhotovené v Československu, tak to byl velký úspěch,“ vzpomíná Sklenář.

„Létali jsme zhruba půl hodiny a do deseti kilometrů kolem letiště. Pak jsme byli rádi, že se vysunul podvozek, a šli jsme na přistání. Nadšení jak lidí na zemi, tak nás bylo velké,“ vrací se k úspěchu Sklenář.

Je přesvědčený, že i dnes by dokázal s letadlem vzletět. „To se nezapomíná,“ věří. „S L-610 jsme byli po celém světě. Létalo se s tím na výstavy v Paříži, pak jsme byli v Singapuru, na airshow v Brazílii, létali jsme po celé Americe.“

Dopravní letoun L-610 z továrny LET Kunovice, v kabině pilot Stanislav Sklenář a průvodce v Leteckém muzeu v Kunovicích Otomar Šimák | Foto: Michal Sladký | Zdroj: Český rozhlas

Jenže L-610 se nakonec vyrobilo jen osm kusů a na rozdíl od předcházejícího modelu L-410 zůstal tento stroj v muzeu.

„Myslím, že největší vliv na to měl souběh okolností,“ domnívá se tehdejší technik kontroly a dnešní průvodce v kunovickém muzeu Otomar Šimák.

„Jednak to nebyl úplně jasný typ, technické podmínky zadání se měnily, byla čtyřmotorová, dvoumotorová verze, měnily se podmínky pro délku letiště. Do toho přišla změna ekonomických poměrů, rok 1989 a situace kolem privatizace fabriky,“ vysvětluje, proč se L-610 nikdy nevyrobilo víc.

Stanislav Sklenář byl i u vůbec posledního letu L-610 v roce 2000, z Brazílie letěl do Spojených států, kde sídlil tehdejší majitel kunovického podniku. Definitivně se o konci projektu rozhodlo o čtyři roky později.

Dopravní letoun L-610 z továrny LET Kunovice | Foto: Michal Sladký | Zdroj: Český rozhlas