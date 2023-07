Je to dům v centru Mladé Boleslavi a kdysi v něm bylo knihkupectví. A právě tam zřejmě Václav Klement uvažoval o prvním skutečném moderním motocyklu. Na sklonku devatenáctého století pak společně s Václavem Laurinem skutečně první motorku sestavili. Mladá Boleslav 7:12 20. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jízdní kolo a jedna z prvních motorek Laurin a Klement ve stálé expozici Muzea Škoda Auto | Zdroj: ČTK / Růžička David

Než průkopníci motorismu Laurin a Klement stroj poprvé nastartovali, čekalo je ještě hodně práce. Všechno začalo na mladoboleslavském Staroměstském náměstí v dnes krásně opraveném domě na křižovatce. Kdysi tam bylo knihkupectví Václava Klementa.

Knihkupce rozčílilo, že Němci odmítli reklamaci kola v češtině, tak založil firmu Laurin a Klement

„Vyučil se knihkupcem a ne úplně oficiálně tady i prodával bicykly,“ přibližuje vedoucí archivu Škoda Auto a historik Lukáš Nachtmann.

„Tady se asi zrodila myšlenka, protože v létě 1894 jezdil na kole značky Germania. A to byla drážďanská firma s pobočkou v Ústí nad Labem. Kolo se mu nějakým způsobem porouchalo, a tak ho poslal se žádostí o opravu česky. Ale napsali mu, že je nezajímá dopis v češtině. To ho rozčílilo a řekl si, že v tomto oboru začne podnikat, že to bude dělat sám a lépe.“

Benzin se kupoval v lékárnách

Roku 1895 se tak zrodila firma Laurin a Klement. První dílnu měli s výhledem na boleslavský hrad. Na počátku výroby sice stály bicykly, ale již v roce 1898 se v továrně začali zabývat výrobou motocyklů.

První motorku s jednoválcovým motorem představili v listopadu 1899. Tu nastartovali v lokalitě, kde se dnes nachází Škoda Muzeum. Prototyp už asi neexistuje, ale v muzeu mají jednoho zástupce – typ B, která měl jeden a tři čtvrtě koně.

A Michal Velebný z muzea automobilky přidává jednu zajímavost. „Má automatický sací ventil, vačkou ovládaný výfukový ventil a odpařovací karburátor. Benzin totiž v té době vypadal úplně jinak než dnes. Kupoval se na kilogramy v lékárnách.“

Motorky a auta firmy Laurin a Klement a pak i škodovky samozřejmě závodily nebo závodí. První tovární jezdec továrny byl Narcis Podsedníček.