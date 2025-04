Legiovlak, pojízdné muzeum v historických vagonech, znovu vyrazil na cestu po Česku

„Tady na jednom místě na jednom vagoně nám na jednom místě trochu odprýskla barva, takže je třeba to obrousit a vyčistit. Následovat bude nátěr,“ popisuje na nádraží v Dolní Lipce na Orlickoústecku Jiří Müller poslední přípravy na legiovlaku před novou sezonou.

„Soupravu už připravujeme třetí týden, protože je nutné zkontrolovat, jak vlak po sezoně vypadá, co všechno je zapotřebí opravit a tak dále. Prostě těch příprav, které se musí udělat, je opravdu hodně.“

Je to práce jako na vojně

„Podlahy se musely vydrhnout a naolejovat. Utřít prach, vyprat záclony,“ říká Jiří Müller.

Kromě samotného exteriéru Legiovlaku je potřeba zajistit také sbírkové předměty. Ty by se totiž při jízdě vlaku mohly poškodit, vysvětluje vedoucí projektu Legie 100 Jiří Charfreitag. „Oni mají speciální protiskluzový podklad, nicméně i nám se stává, že v momentě, kdy najedeme na trať, která není v úplně nejlepším stavu, jsou to třeba staré tratě ještě s dřevěnými pražci, tak se nám exponáty mírně rozhází.“

Připravit se musí i zázemí pro posádku. „Vlak je od dubna až do prosince domovem hned několika lidí, kteří v něm doslova žijí.“

Poté posádka Jiřího Müllera ještě zkontroluje a vyzkouší vše potřebné a Legiovlak může odjet na nezbytnou technickou kontrolu. „Budeme muset připravit zásoby na cestu. To znamená doplnit zásoby pitné vody, abychom měli pro nás i pro kluky, kteří budou nastupovat v první stanici.“

„Pak se musíme ještě podívat na zásoby vody v obytném voze. Tedy to jsou zásoby vody ve sprše a v kuchyni. To jsou všechno naše úkoly. Když vlak přijede na první stanici, tak aby s tím tam kolegové měli co nejméně práce. Ideálně aby vše fungovalo tak, jak má. Stejně se pak většinou ještě objeví nějaký detail, který je nutné dodělat. Je ale lepší vše předem prověřit, než to pak řešit na místě a komplikovat někomu život.“

Přesto podle Jiřího Charfreitaga nebude do začátku souprava kompletní. „Tři vozy teď ještě procházejí takovou důkladnější kontrolou podvozku. Je to vůz zdravotní, štábní a kovářský. Předpokládáme ale, že i tyto vozy se do soupravy během několika následujících týdnů připojí tak, aby byla v plné šíři k vidění všem návštěvníkům.“

Minulou sezonu se přišlo na Legiovlak podívat téměř 100 tisíc zájemců. Podobnou návštěvnost očekávají legionáři i letos.