Dávná vražda Anežky Hrůzové se může znovu dostat k soudu. Advokát bojuje za rehabilitaci žida Hilsnera

Přes 120 let starý proces případ vraždy Anežky Hrůzové z Polné na Jihlavsku se možná opět otevře. Usiluje o to advokát Lubomír Muller. Právník se snaží očistit jméno žida Leopolda Hilsnera, který byl ze zločinu obviněn a také odsouzen. Soud podle něj rozhodoval pod nátlakem tehdejšího antisemitismu neobjektivně. Polná 7:00 2. srpna 2020

Za očištění jeho jména bojoval například i Tomáš Garrigue Masaryk. Teď chce Leopolda Hilsnera, který byl před více než 120 lety odsouzen za vraždu Anežky Hrůzové, rehabilitovat právník Lubomír Muller. Tvrdí, že soud, který trest udělil, rozhodoval pod silným antisemitským tlakem a Hilsnerovi tak bylo upřeno právo na spravedlivý proces.

120 let starý případ vraždy Anežky Hrůzové u Polné se možná znovu dostane před soud

Žádostí o přezkoumání procesu se teď bude zabývat Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích. „Tudy chodila Anežka Hrůzová domů a tady došlo k tomu činu, tady je hrob, symbolický,“ přikyvuje badatel Jan Prchal v lese u Polné na Jihlavsku, kde byla před více než 120 lety zavražděna.

Z její vraždy byl obviněn a následně i odsouzen žid Leopold Hilsner. Ten však podle Jana Prchala čin nespáchal. „Našli na místě rozřezané oblečení Anežky Hrůzové po stromcích. Už podle toho znaku je zcela evidentní, že pachatel byl deviant.“

Protižidovský podtext

Soudní proces s Hilsnerem, který měl podle historiků silně protižidovský podtext, dnes znázorňuje výstava v Regionálním židovském muzeu v Polné. Tu si měl před rokem prohlédnout také Muller, který se prý na základě této zkušenosti rozhodl. „Hilsnerovi se nedostalo spravedlivého procesu, ten proces byl silně ovlivněn mimo soudními vlivy. Byly tam silné antisemitské tlaky a to je zcela v rozporu s právem na spravedlivý proces.“

Advokát se nejprve pokusil oslovit ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO) nebo prezidenta Miloše Zemana. Ani u jednoho ale se svými požadavky na přezkumné řízení neuspěl. Proto se nyní rozhodl obrátit na Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích. „Ve věci jednal krajský soud v Písku. Ten už nyní neexistuje a jeho právním nástupcem je krajský soud v Českých Budějovicích.“

Krajské státní zastupitelství se podnětem na obnovu řízení bude zabývat, jak potvrzuje státní zástupce Josef Český. „Zdejší státní zastupitelství bude dále činné a nemohu předvídat výsledek toho řízení.“

Podle Josefa Českého si zastupitelství vyžádalo k případu také archivní materiály. „V tomhle konkrétním případě jsme si vyžádali vyjádření Státního oblastního archivu v Třeboni. V tom směru, zda je k dispozici nějaký ten spis. Pokud ano, v jaké rozsahu atd. Jestli k němu budeme mít přístup nebo nebudeme. Zatím jsme odpověď nedostali.“

Advokát Lubomír Muller nicméně věří, že jeho snaha o revizi procesu může být úspěšná, a to i přesto, že všechny dosavadní pokusy o právní očištění Hilsnerova jména ztroskotaly. První se přitom datují už do devadesátých let, kdy se Hilsnerovým případem začal zabývat lékař Petr Vašíček.