Umělá jeskyně nebo kouzelný stůl. Letohrádek Bellarie v Českém Krumlově skrývá několik unikátů

Je tu jediný dochovaný funkční kouzelný stoleček na světě, kterým si šlechta nechávala posílat jídlo do sálu. Za několik let poznají tuto raritu v českokrumlovském letohrádku Bellarie i první turisté. Památkáři začali s obnovou cenné památky z 18. století, která stojí v zámecké zahradě přímo naproti otáčivému hledišti a poslední desetiletí chátrala. Český Krumlov 15:06 24. října 2021

„Otevřu hlavní dveře do sálu Bellarie, abychom se mohli pokochat tou nádherou, která se před námi otevře a rozprostře. Bellarie skrývá nejzachovalejší malby z doby rokoka. To nejlepší, co široko daleko v regionu a vůbec české zemi je,“ ukazuje kastelán Pavel Slavko.

Autorem unikátních fresek je rokokový malíř František Jakub Prokyš. „Tady naprosto mistrně a bravurně rozehrál idylickou barokní scénu a velkoformátové obrazy na stěnách, které znázorňují ideální krajinu, ideální architekturu a noblesně naaranžovanou aristokratickou společnost,“ popisuje kastelán.

V další místnosti letohrádku Bellarie zaujme zvláštní stůl. „Jsme v jídelně a v jejím centru stojí takzvaný kouzelný stůl. V současné době je pouze jedna rekonstrukce ve Švédsku, druhá v Rusku, ale originál je zachován a znám pouze zde v Českém Krumlově,“ říká Pavel Slavko.

S kouzelným stolem souvisí šachta z 18. století se zbytkem konstrukce zdviže výtahu na dopravu jídla do sálu. „Vede až na úroveň kuchyně, což je hluboko pod suterénní částí. Vidíme vodící trámy s kladkami na protitahy. Stůl jezdil z kuchyně, kde byl naaranžován, přímo nahoru do sálu,“ vysvětluje kastelán.

Letohrádek nabízí ještě jeden unikátní prostor, je jím takzvaná grotta. „To je vlastně umělá jeskyně. Tajuplné, často až mystické místo, které svým šerosvitem, chladem, uměleckou výzdobou naznačující krápníky, propojeno vodním prvkem vytvářelo noblesní prostředí. Bylo kontrastní k tomu horku letního dne a tady bylo možno spočinout, ochladit se, zrelaxovat,“ doplňuje Pavel Slavko.

V Bellarii vznikne úplně nová prohlídková trasa. Doteď tam mají zázemí herci Jihočeského divadla, kteří hrají před otáčivým hledištěm. Nájemní smlouvu mají až do roku 2023. „Během sezony se opravy Bellarie vždy zastaví a budeme moci prostor využívat,“ uvádí ředitel divadla Lukáš Průdek.

První návštěvníky přivítá Bellarie v roce 2024. Obnova vyjde na více než 50 milionů korun.