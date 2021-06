Před 80 lety sestřelil stíhač nad Nizozemskem letoun s pěti Čechoslováky. Vláda ho nyní nechává vykopat

Alois Rozum, Leonard Smrček, Vilém Konštacký, Jan Hejna a Karel Valach pocházeli každý z jiné části republiky. Jejich cesta se spojila u 311. bombardovací perutě, k létání se ale dostávali různě.

„Leonard Smrček byl bratr mého otce. Byl veselý, rád kreslil, skládal básničky. Byl nábor, aby šli mladí vojáci k letectvu, tak se rozhodli se spolužákem F. Doležalem, že zkusí leteckou školu. Ale přišla do toho válka, tak se rozhodli, že odejdou do zahraničí, chtěli bojovat proti nacismu,“ vzpomíná na svého strýce radiotelegrafistu Zdeněk Smrček.

Podobný příběh vypráví i Radan Bukva, navigátor Vilém Konštacký byl jeho prastrýc.

„Místo do školy dojížděl na letiště, tam ležel v trávě a pozoroval to, až to prasklo, tatínek ho prohnal bičem po dvoře. V Británii od začátku létal na bombardovací mise. Rodina obdržela několik dopisů v době, kdy už se válčilo. Jsou tam obavy, aby nezmíral v hořícím padajícím letadle, když budou sestřeleni a pak měl také obavy, aby nemusel bombardovat Českou republiku.“

Zkáza letounu

Bohužel, první obava Viléma Konštackého se vyplnila 23. června roku 1941. Bylo nad ránem a posádka se vracela z úspěšného nočního náletu na německé Brémy. Jak ukazují dobové záběry britského letectva, šlo o důležitý a obávaný cíl.

Nad Nizozemskem ale bombardér Vickers Wellington s Čechoslováky na palubě sestřelil stíhač německé Luftwaffe. „Stroj se zřítil v plamenech. Jen jeden člen posádky se dokázal na poslední chvíli zachránit - velitel letadla, pilot Vilém Bufka. Ostatní se zřítili a zemřeli ve vesnici Nieuwe Niedorp,“ říká nizozemský historik Roel Rijks.

Bombardér se zřítil do podmáčeného pole, zarazil se hluboko do země, kde trosky zůstaly až doteď. Nizozemci na místě postavili pomníček. Před pár lety ale tamní vláda spustila unikátní projekt.

„Když jsme slavili 75. výročí osvobození, vláda se rozhodla, že najde všechny pohřešované letce a zajistí jim důstojný odpočinek. V Nizozemsku se zřítilo asi 12 letadel 311. perutě RAF, tohle je jediné, kde je ještě i posádka,“ vysvětlil historik Rijks.

Rodiny pilota Aloise Rozuma z Plzně a střelce Jana Hejny z Jaroměře se zatím najít nepodařilo - příbuzní ostatních letců ale nizozemský projekt vítají.

Vyzvednutí trosek

U Nieuwe Niedorp se začalo kopat koncem května. Poměrně masivní Vickers Wellington dokázali Britové postavit za necelý den, dostat jeho trosky z bahna ale podle Barta Aalbertse z nizozemského letectva potrvá ještě několik týdnů.

„Zatím jsme našli tři ze šesti vrtulových listů, části motoru, drobné úlomky kostí. Velká část vraku je stále ještě v zemi. Vykopané bahno vozíme do nedaleké firmy, kde ho opatrně prosévají. Všechno, co najdeme, pak převážíme do laboratoře,“ říká Aalberts.

V Nieuwe Niedorp se byla podívat i česká velvyslankyně v Nizozemsku Kateřina Sequensová. „Tím, že vidíte ty výkopové práce, tak to je velmi emocionální záležitost. Místní to berou velice vážně, je to věc, která je pro ně důležitá, kterou ctí a respektují. Česká vláda se na projektu nepodílí, jsme v kontaktu s pozůstalými, ale finančně je to primárně na nizozemské straně,“ říká.

Analýza ostatků a trosek potrvá ještě několik měsíců. Úřady, armáda a příbuzní pak musí určit, jestli letce pohřbí v Nizozemsku nebo v Česku. O příběh se už podle Zdeňka Smrčka zajímají i filmaři.