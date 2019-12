Mexičtí archeologové našli u pobřeží dvě kotvy. Mohly by patřit lodím španělského dobyvatele Cortése

Hernán Cortés připlul do zátoky Via Rica v roce 1519 z Kuby. Jedenáct lodí potopil, aby vzpurná posádka zapomněla na návrat a plně se věnovala dobývání říše Aztéků. Archeologové zatím nepotvrzují, že jsou kotvy z lodí španělského dobyvatele. Loni ale našli podobnou kotvu se zbytky dubového dřeva, které prokazatelně rostlo koncem 15. století ve španělské Kantábrii. Mexiko 9:47 18. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kotvy nalezené u břehů Mexika | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Profimedia

Pobřeží Veracruz je v současné době turistickým a rybářským místem. V minulosti bylo jedním z nejdůležitějších kulturních setkání v historii. Vědečtí pracovníci Národního ústavu archeologie a historie v Mexiku našli dvě lodní kotvy.

Mělo by se jednat o kotvy z lodí španělského dobyvatele Hernána Cortése, které jsou přes 500 let staré. Cortés připlul do zátoky Via Rica (nynější Veracruz) v roce 1519 z Kuby. Jedenáct lodí údajně potopil, aby vzpurná posádka zapomněla na návrat na Kubu a plně se věnovala dobývání říše Aztéků.

V roce 2018 objevili američtí archeologové podobnou kotvu se zbytky dubového dřeva, které prokazatelně rostlo koncem 15. století ve španělské Kantábrii. Doktor Roberto Junco, který je vedoucím odboru podvodní archeologie, uvádí, že dvě nové kotvy byly zaregistrovány 300 metrů severně od dříve nalezených. V příštím roce prozkoumají na dně přes deset míst, na které je upozornily přenosné magnetometry.

„Není jasné, zda všechny tři kotvy patří do stejného historického období, ale jejich podobné umístění v blízkosti přístavu Villa Rica tomu nasvědčuje,“ říká Junco.

Doktor Hanselmann, který se zabývá historickým výzkumem na University of Miami, označuje dobytí Mexika za klíčovou událost v lidské historii. Pokud archeologové najdou ztroskotané lodě, které stály na počátku dobytí Mexica Cortésem, budou kulturním symbolem období dobývání.