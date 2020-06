Nejstarší luk a šíp pocházejí ze Srí Lanky, nález v Asii vědce překvapil

Sbírají zbraně i uniformy, rekonstruují bitvy i běžný život vojáků. Dobrovolníci udržují odkaz legionářů

Do práce chodí ve vojenské uniformě a není to voják. Na nedělní výlet jede s plnou polní obrněným vlakem a také to není voják. Doma sedí obklopený medailemi, čistí zbraně a pořád to není voják.