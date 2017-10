500 let od textu, který změnil svět. 95 tezí Martina Luthera zažehlo reformaci křesťanské církve

Před 500 lety na den přesně - jak to vypráví legenda - přitloukl ve Wittenbergu Martin Luther na vrata místního kostela svých 95 tezí. Kritizoval v nich praktiky tehdejší církve s papežem v čele. Luther chtěl církev reformovat. Nepodařilo se mu to a křesťanský svět naopak rozdělil. Ke kostelním dveřím, do kterých reformace zabušila poprvé, se vypravil i zpravodaj Radiožurnálu. Wittenberk 16:00 31. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Je to asi nejdůležitější místo v celém Wittenbergu: zámecký kostel, jehož zvony právě teď odbíjejí. Legenda říká, že přesně tady před pěti sty lety, 31. října roku 1517, přitloukl kazatel Martin Luther text svých 95 tezí, jimiž změnil Evropu.

"Originální dveře se pochopitelně nedochovaly. Po druhé světové válce nechali odlít tyto bronzové,“ ukazuje Christoph Vetter za nízký železný plot, na tmavá kostelní vrata. "Na těchto dveřích jsou všechny Lutherovy teze vyobrazené. A je možné si je přečíst." Byť to málokdo udělá, protože z dálky moc čitelné nejsou.

Vetter je spoluautorem světové výstavy o reformaci, a tak se v Lutherově proslulém textu dobře vyzná. "Moje nejoblíbenější je teze číslo 62, kterou ale neznám zpaměti,“ říká. „Tato teze slibuje milost. Byla to zásadní otázka jeho doby. Co se stane s lidmi, kteří hřeší? Kdo měl tehdy peníze, mohl si koupit odpustek. To Luther vehementně kritizoval. Žádné odpustky nejsou třeba, říkal. Ježíš se pro nás obětoval a tím nás osvobodil."

Wittenberg se už dlouhou dobu jmenuje oficiálně Lutherovo město Wittenberg. Letos zažilo zmíněnou světovou výstavu, s řadou koncertů, čtení a besed. Úterý 31. října - 500. výročí reformace - je svátkem v celém Německu. Výjimečně, protože německý katolický jih tento den neslaví.

