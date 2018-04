První magnetický pás z procesu s Rudolfem Slánským je technicky dokonalý. Čeká ho digitalizace

„Pás nebudu samozřejmě zakládat běžným způsobem, abych ho položil na talíř, ale naopak talíř z magnetofonu sejmu a ten pás se na něj pokusím posunout,“ popisuje opatrný postup práce s vzácnými páskami Miroslav Turek z archivu Českého rozhlasu a magnetofonový pás přesouvá z krabice na kovový talíř a přenáší ho na studiový magnetofon.

Na pásce je jmenovka se základními údaji. „Čekat bychom měli Vlado Clementise, pás byl natočen 21. 11. 1952, byl to druhý den procesu a signatura s názvem Pankrác, to znamená přímo soudní síň,“ předčítá jmenovku Turek.

Pásek se rozeběhl a ze studiového magnetofonu zní originální soudní projev Vlado Clementise.

„Něco takového jsem ani nečekal,“ přiznává ohromeně archivář Turek. „Je to naprosto dokonalý, excelentní záznam. Kdyby mi někdo řekl, že byl natočen včera, tak bych mu to klidně věřil.“

„Bezpochyby je to jeden z největších unikátů za posledních několik desítek let, které se podařilo objevit a který teď můžeme zpracovat, zdigitalizovat a nabídnout jak historikům, tak veřejnosti a to je úžásné,“ dodává Dušan Radovanovič, vedoucí archivních a programových fondů Českého rozhlasu, kam právě přibyl jeden opravdu výjimečný archivní kousek.