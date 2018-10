‚Přivezte toto historické dědictví zpět.‘ Francie zvažuje, že koupí v aukci šperky Marie Antoinetty

O koupi sady vzácných šperků královny Marie Antoinetty, která jde v listopadu do dražby, se možná bude ucházet francouzský stát. Poradce prezidenta Emmanuela Macrona Stéphane Bern vyzval ministerstvo kultury a galerii Louvre, aby spojily síly a pokusily se klenoty získat, napsal britský deník The Times. Paříž 9:21 19. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šperky francouzské královny a dcery Marie Terezie Marie Antoinetty | Zdroj: repro Sotheby´s

„Přivezte toto historické dědictví zpět do Francie,“ napsal Bern na twitteru. Jeho výzvu řada lidí podpořila. Našli se však i kritici, podle nichž by stát neměl investovat vysoké částky do šperků panovnice, která v roce 1793 skončila pod gilotinou.

Šperky s nádechem historie. V Mnichově vystavují unikátní ozdoby Marie Antoinetty Číst článek

Šperky, které původně patřily Marii Antoinettě, manželce krále Ludvíka XVI. a dceři české královny Marie Terezie, se budou v dražbě aukční síně Sotheby's v Ženevě prodávat 14. listopadu. Nejcennější je zřejmě perlový přívěšek posázený diamanty, který by se podle odhadů mohl vydražit za 995 000 až 1 990 000 švýcarských franků (22,5 milionu až 45 milionů korun).

Klenoty, mezi nimiž jsou například i perlové náhrdelníky, brože nebo diamantové náušnice, měly vesměs pohnuté osudy. Některé z nich Marie Antoinetta v roce 1791 poslala přes Brusel do Vídně v naději, že se brzy setká se svou rakouskou rodinou. Ona i její manžel ale byli o dva roky později popraveni.

Šperky získala jejich jediná přeživší dcera Marie Terezie, která se provdala za Ludvíka Antonína Bourbonského. V majetku bourbonsko-parmské dynastie pak zůstaly dalších dvě stě let.