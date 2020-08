Vedla domácnost Edvarda Beneše, pomáhala chránit státní archiv. Sloužit Gottwaldovi ale paní Mašková odmítla

„Paní Mašková chodila tady do evangelické školy, a když jí vyšla, tak nastoupila do Chotěboře do měšťanky,“ začíná své vyprávění krucemburský badatel Pavel Vomela. Marie Mašková žila s rodinou v budově bývalého lihovaru, kterou její otec koupil. Devatenácté století pomalu končilo, když Marie nastoupila do penzionátu, který stál na břehu Ženevského jezera. Naučila se tam mluvit francouzsky a anglicky.

Po ukončení studií odešla do Anglie, kde pracovala v jedné rodině jako guvernantka. Brzy si ale našla práci jinde. „Sehnala místo v patricijské rodině na skotském venkově, kde vychovávala jejich děti a celkem v té rodině žila čtrnáct let,“ říká Pavel Vomela s tím, že ona skotská rodina byla spřízněná s královskou rodinou. Ze Skotska odešla se začátkem První světové války.

Doma v Čechách si našla místo v rodině advokáta v Německém Brodě. Po válce odešla do Prahy a začala pracovat jako hospodyně u Hany a Edvarda Benešových. Edvard Beneš byl v té době ministrem zahraničí. Marie Mašková jim vedla domácnost i v době, kdy byl Beneš prezidentem. Tedy do roku 1938.

V té době vytvořil hlavní štáb na Moravě a hledal místo pro uložení části státního archivu. Paní Mašková mu nabídla prostory v Krucemburku. „Přijelo vojenské auto, přivezlo asi dvacet beden, a pak došlo k té mnichovské dohodě. Beneš rezignoval a odjel do Anglie. Bedny mezitím stačili někam odvézt,“ doplňuje Pavel Vomela.

Práci u Gottwalda odmítla

K Benešovým se Mašková vrátila i po válce a zůstala až do Benešovy smrti v roce 1948. Práci v domácnosti dalšího prezidenta Klementa Gottwalda odmítla.

Hanu Benešovou ale až do její smrti v roce 1974 navštěvovala. Jezdila za ní do Prahy nebo Sezimova Ústí vždy na její narozeniny.

Doma v Krucemburku Marie Mašková učila angličtinu, pracovala v Červeném kříži a věnovala se ochotnickému divadlu. Právě tato doba má stále své pamětníky. „Byla to taková zajímavá postava, drobná stařenka to byla, a velice příjemná,“ vzpomíná Pavel Vomela.

Pamatuje si i na dobu, kdy za Marií Maškovou přijela z Anglie na návštěvu příbuzná skotské rodiny, kde před První světovou válkou pracovala.