Pekarová Adamová: Nejlépe uctíme památku obětí tyranií tím, že podpoříme současné bojovníky

Vystrčil: Nežili jsme v normálním světě. Přesto jsme touhu po svobodě nevzdali, buďme na to hrdí

„Naší povinností by mělo být, abychom vždy pomáhali těm, kterým hrozí, že se jim třeba v jiné podobě stane to, co se stalo nám v roce 1968,“ zdůraznil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).