Sochu Koněva nahradilo 40 pamětnických příběhů. Ukazují roli Sovětského svazu v dějinách Česka

Nezisková organizace Post Bellum připravila ve spolupráci s Prahou 6 novou pamětnickou výstavu s názvem Nikogda ně zabuděm (Nikdy nezapomeneme). Texty, fotografie a audiovizuální sloup s dobovými záběry ilustrují roli Sovětského svazu v československých dějinách od osvobození od nacismu až po odchod sovětských vojsk ze země. Výstava je volně ke zhlédnutí v Praze 6 na náměstí Interbrigády do konce ledna 2022. Praha 19:11 8. 5. 2021 (Aktualizováno: 8:57 9. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až do konce ledna 2022 mohou lidé zhlédnout pamětnickou výstavu Nikogda ně zabuděm | Zdroj: Post Bellum

Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře je důležité si připomínat, že se Sověty v roce 1945 do Československa nepřišlo jen veselí z osvobození a místo, kde dříve stála socha maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, je k tomu ideální.

„Mnoho našich sousedů ruské národnosti, kteří do Československa utekli ve dvacátých letech před bolševiky, bohužel padlo do spárů sovětské rozvědky Směrš. Kde jinde si příběhy těchto lidí připomenout, než právě na místě, kde stávala socha vojevůdce, který tyto katy do Prahy přivedl? A právě na jeho příběhu a příbězích jeho obětí je třeba si neustále ukazovat, jak je snadné se z osvoboditele stát okupantem a ze zachráněného obětí. Abychom nikakdá nezabudli,“ říká.

Odkrývání historie Rusové chápou jako útok, jako projev nevděku za osvobození, myslí si historik Číst článek

Výstava představuje prostřednictvím plakátů čtyřicet pamětnických příběhů z databáze projektu Paměť národa. Jednotlivá svědectví jsou rozdělena do čtyř kapitol: „Osvobození“ se zaměřuje na konec druhé světové války, „Dozor“ vypráví svědectví z 50. let v Československu a připomíná zdejší léta sovětského vlivu, „Vpád“ ilustruje zkušenost se sovětskou okupací z roku 1968 a „Odchod“ popisuje události spojené s koncem komunistického režimu a následný odsun okupační sovětské armády z Československa, uvádí organizace Post Bellum v tiskové zprávě.

Jeden z plakátů také seznamuje s tím, kdo to byl maršál Koněv. Součástí výstavy je i několikametrový audiovizuální sloup, v jehož útrobách jsou k vidění archivní videosnímky s dobovými záběry z různých událostí.

„Příběhy od Koněva“

Podle ředitele společnosti Post Bellum Mikuláše Kroupy se zveřejněné příběhy nesnaží zpochybnit ohromné nasazení obyvatel Sovětského svazu za druhé světové války a jejich zásadní podíl na porážce nacismu v Evropě.

„Ani v nejmenším se nechceme dotknout cti rudoarmějců, hrdinů a obětí války. Nelze však zastírat násilí, kterého se masově dopouštěly sovětské úřady i na našich občanech v gulazích, rudoarmějci na civilním obyvatelstvu, nelze neslyšet svědectví znásilněných žen zvláště v jarních měsících roku 1945 při tzv. osvobozování. Zpochybňuji, že se jednalo o osvobození v pravém a plném slova smyslu. Jistě se jednalo o osvobození od nacismu, ale s ohledem na to, co následovalo, nikoliv ke svobodě,“ uvedl.

Do války za Československo, nebo za Sověty? O otočkách v politice KSČ v předvečer světové války Číst článek

Příběhy, které jsou součástí výstavy, budou tvůrci obměňovat tak, aby daná svědectví akcentovala letošní významná výročí. „Příběhy od Koněva“ autoři publikují i na webové stránce, a to nejen v češtině, ale i anglicky a rusky. Vybrané příběhy ilustrují historické události z různých pohledů.

„Výstavu vnímáme jako určitou intervenci do veřejného prostoru. Sami jsme napjatí, nakolik místo zatížené dědictvím komunistické propagandy unese leckdy protichůdná svědectví, vzpírající se doktrínám různých zvěstovatelů té jediné správné, pravdy,“ uvedl k tomu kurátor výstavy a správce portálu Paměť národa Michal Šmíd.

Výstavu Nikogda ně zabuděm na náměstí Interbrigády v Praze 6 mohou návštěvníci zhlédnout do konce ledna 2022.