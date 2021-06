Před 32 lety došlo k masakru na Náměstí nebeského klidu. Jeho připomínku trestá Čína, Hongkong i Macao

Poslední možností objasnit smrt Jana Masaryka je exhumace jeho těla, věří spisovatelka Jandečková

„Je tam spousta zajímavých indicií, které tedy vůbec nesvědčí o tom, že by to měla být sebevražda nebo že by dokonce Masaryk chodil někde po římse, a pak se odrazil,“ komentuje Jandečková.