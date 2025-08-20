Masaryčku přejmenovávali monarchisté, nacisté i komunisté. Za 180 let vystřídalo nádraží šest názvů

Praha státní nádraží, Hybernské nádraží, Střed, nebo Masaryčka? Nejstarší dochovaná železniční stanice v Praze si za dobu své existence prošla nejedním přejmenováním. Názvy odrážely vlastnická i politická uspořádání. Dnešní Masarykovo nádraží je tak jen jednou z částí 180leté historie ikonického dopravního uzle.

Reportáž Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Státní (později Masarykovo, později nádraží Praha - Střed) nádraží s průhledem Hybernskou ulicí k Prašné bráně ze 70. let 19. století

Státní (později Masarykovo, později nádraží Praha - Střed) nádraží s průhledem Hybernskou ulicí k Prašné bráně ze 70. let 19. století | Foto: soukromá sbírka | Zdroj: ČTK

Masarykovo nádraží je nejstarší dochovanou železniční stanicí v Praze. Však se také v době svého vzniku jmenovalo prostě a výstižně nádraží Praha, i když tehdy stálo na okraji města.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si celou reportáž o Masarykově nádraží

Jeho hradby stály zhruba tam, kde je dnes severojižní magistrála a rozdělovaly vnitřní a vnější nádraží. „Byly tam zahrádky, sady, na místě toho vnějšího nádraží byla výletní restaurace Krenovka. Žádná souvislá zástavba tam ale nebyla,“ popisuje kurátor Národního technického muzea Adam Horký.

Praha za hradbami končila. Navazovala příměstská krajina a někde daleko za ní potom začínal Karlín. I proto nádražní depo a dílny leží za dnešní magistrálou, kdežto samotná hala a perony pro cestující ještě na Novém Městě podél ulice Hybernská. Podle ní nacisté za války změnili název na Hybernské nádraží.

Nový vestibul, devět kolejí místo sedmi. Začala přestavba Masarykova nádraží v Praze

Číst článek

„Určitě se v tom názvu chtěli zbavit Masaryka, stejně jako se v případě Hlavního nádraží chtěli zbavit Wilsona. V roce 1940 ty nádraží tedy přejmenovali. Proč nezvolili něco typu Nádraží Adolfa Hitlera nevím,“ vysvětluje přejmenování nádraží kurátor Horký.

Nacisté zvolili neutrální název. V případě tzv. Masaryčky bylo jméno odvozené od jedné ze dvou ulic, ze které se vstupuje do nádraží, Hybernské ulice. Hlavní nádraží bylo zkrátka to hlavní pražské nádraží s největším obratem. Dostalo název „Hauptbahnhof“ – německy Hlavní nádraží.

Název Hybernské nádraží upadl dávno v zapomnění, ale ani staronový název Masarykovo nádraží nepoužívají běžně všichni cestující. Někteří dříve narození, stále automaticky říkají název z doby socialismu. „Nádraží Střed. Já nevím, já si to pamatuji takhle,“ říká jedna z cestujících.

Praha státní nádraží

Zajímavý je ale název, který dostalo nádraží v roce 1885. Jmenovalo se Praha státní nádraží. Ovšem se státem nemělo podle Adama Horkého nic společného. Název byl dost zavádějící. Nádraží bylo soukromé.

Praha má po 40 letech nové nádraží. Železnice propojí Bubny s novou zastávkou na Výstavišti

Číst článek

„Soukromá privilegovaná společnost státní dráhy - zkratka StEG - se prostě takhle nazvala. Od státu měla to privilegium na provozování a považovala se za jednu z těch nejdůležitějších v monarchii. Proto se takhle jmenovala,“ říká kurátor.

Státní nádraží Praha se stalo opravdu státním majetkem až v roce 1909. O 10 let později získalo na počest prezidenta název Masarykovo nádraží. Lidově řečeno, Masaryčka. V současné době prochází rekonstrukcí a je zajímavé, že při hlášení příjezdů a odjezdů vlaků nádražní rozhlas název stanice neříká vůbec.

Ľubomír Smatana, mkv Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Historie

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme