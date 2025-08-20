Masaryčku přejmenovávali monarchisté, nacisté i komunisté. Za 180 let vystřídalo nádraží šest názvů
Praha státní nádraží, Hybernské nádraží, Střed, nebo Masaryčka? Nejstarší dochovaná železniční stanice v Praze si za dobu své existence prošla nejedním přejmenováním. Názvy odrážely vlastnická i politická uspořádání. Dnešní Masarykovo nádraží je tak jen jednou z částí 180leté historie ikonického dopravního uzle.
Masarykovo nádraží je nejstarší dochovanou železniční stanicí v Praze. Však se také v době svého vzniku jmenovalo prostě a výstižně nádraží Praha, i když tehdy stálo na okraji města.
Jeho hradby stály zhruba tam, kde je dnes severojižní magistrála a rozdělovaly vnitřní a vnější nádraží. „Byly tam zahrádky, sady, na místě toho vnějšího nádraží byla výletní restaurace Krenovka. Žádná souvislá zástavba tam ale nebyla,“ popisuje kurátor Národního technického muzea Adam Horký.
Praha za hradbami končila. Navazovala příměstská krajina a někde daleko za ní potom začínal Karlín. I proto nádražní depo a dílny leží za dnešní magistrálou, kdežto samotná hala a perony pro cestující ještě na Novém Městě podél ulice Hybernská. Podle ní nacisté za války změnili název na Hybernské nádraží.
„Určitě se v tom názvu chtěli zbavit Masaryka, stejně jako se v případě Hlavního nádraží chtěli zbavit Wilsona. V roce 1940 ty nádraží tedy přejmenovali. Proč nezvolili něco typu Nádraží Adolfa Hitlera nevím,“ vysvětluje přejmenování nádraží kurátor Horký.
Nacisté zvolili neutrální název. V případě tzv. Masaryčky bylo jméno odvozené od jedné ze dvou ulic, ze které se vstupuje do nádraží, Hybernské ulice. Hlavní nádraží bylo zkrátka to hlavní pražské nádraží s největším obratem. Dostalo název „Hauptbahnhof“ – německy Hlavní nádraží.
Název Hybernské nádraží upadl dávno v zapomnění, ale ani staronový název Masarykovo nádraží nepoužívají běžně všichni cestující. Někteří dříve narození, stále automaticky říkají název z doby socialismu. „Nádraží Střed. Já nevím, já si to pamatuji takhle,“ říká jedna z cestujících.
Praha státní nádraží
Zajímavý je ale název, který dostalo nádraží v roce 1885. Jmenovalo se Praha státní nádraží. Ovšem se státem nemělo podle Adama Horkého nic společného. Název byl dost zavádějící. Nádraží bylo soukromé.
„Soukromá privilegovaná společnost státní dráhy - zkratka StEG - se prostě takhle nazvala. Od státu měla to privilegium na provozování a považovala se za jednu z těch nejdůležitějších v monarchii. Proto se takhle jmenovala,“ říká kurátor.
Státní nádraží Praha se stalo opravdu státním majetkem až v roce 1909. O 10 let později získalo na počest prezidenta název Masarykovo nádraží. Lidově řečeno, Masaryčka. V současné době prochází rekonstrukcí a je zajímavé, že při hlášení příjezdů a odjezdů vlaků nádražní rozhlas název stanice neříká vůbec.