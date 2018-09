Spojené státy před 100 lety uznaly Československou národní radu. Dopomohl k tomu Masarykův šarm a legionáři

Přesně před sto lety prožíval Tomáš Garrigue Masaryk velmi radostný den. Byl jedním z nejdůležitějších během jeho půlroční americké mise. 3. září 1918 uznaly Spojené státy Masarykem vedenou Československou národní radu za skutečnou vládu, se kterou jsou připravené v budoucnu jednat. Nezávislé Československo bylo zase o něco blíž. Od stálého zpravodaje Washington 17:45 3. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít T. G. Masaryk (ilustrační foto) | Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Blížilo se poledne a Masaryk místo na oběd zamířil ze svého příbytku ve Washingtonu do pracovny amerického ministra zahraničí. Na papíře, který od Roberta Lansinga dostal, se psalo o tom, že organizovaná armáda Čechoslováků i jejich politická reprezentace zaslouží uznání coby strana válčící proti Německu a Rakousku-Uhersku.

„Zásadní byly události na Sibiři. Díky nim se Amerika začala o československou otázku skutečně zajímat. Masaryk tady měl kredit jako odborník na Rusko, odkud navíc zrovna přicestoval, a jeho názor tak měl v Americe váhu,“ vysvětlil pro Radiožurnál historik z univerzity George Washingtona Hugh Agnew.

„Ale nejvíc ohlasu mělo, že se československé legie pustily do otevřeného konfliktu s bolševiky a ovládly Transsibiřskou magistrálu. To už upoutalo pozornost nejen americké veřejnosti, ale i zákonodárců.“

Přítel Charles Crane

Masaryk, který legie pomáhal organizovat, jejich úspěchů pak ve Washingtonu dokázal patřičně využít. Stejně jako svých dřívějších akademických, krajanských i rodinných kontaktů, které v roce 1918 rychle plodily nové a nové.

Ve vlivných židovských kruzích tehdejší Ameriky se Masarykovi například pozitivně vrátila jeho zásadovost během hilsneriády, Češi byli menšinou zastoupenou i v americkém Kongresu, ale zásadní byla podpora od podnikatele, sponzora Wilsonovy prezidentské kampaně či Muchovy Slovanské epopeje Charlese Cranea.

„Craneova rodina nejvíce podporovala vznik slavistiky v Chicagu, a tím se s Masarykem seznámili. To propojení trvalo donekonečna, Craneovi ho pak byli schopni seznámit s vládními kruhy a rozjet to na úplně jiné platformě než na platformě krajanské, na platformě nejvyšších politických kruhů Spojených států,“ říká o svém pradědečkovi v New Yorku žijící Charlotta Kotíková.

A tak se Masaryk nakonec ocitl tváří v tvář jak zmíněnému ministru Lansingovi, tak prezidentu Wilsonovi, tedy politikům se zásadním vlivem na budoucí uspořádání světa.

„Určitý šarm jistě měl, vychování a znalosti, ale hlavně dovedl pochopit situaci a vycítit, co kdy komu a jak říct. Měl takovou psychologii, kdy viděl, že může vyslovit určité požadavky anebo se zdržet vyslovení, protože věděl, že by byly okamžitě odmítnuty.“

Vzájemné sympatie

Fungovalo to i na amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, který nakonec přehodnotil situaci, dal na Masarykovu opakovanou tezi, že pro budoucí mír je třeba rozčlenit Rakousko-Uhersko, a 3. září uznal československý nárok na nezávislost. Jak Charlotta Kotíková připomíná, roli tu hrály i vzájemné osobní sympatie obou profesorů.

„Prezident Wilson si s Masarykem musel moc rozumět, protože oba byli velmi vzdělaní a striktní a také zaujatí myšlenkou, kterou chtěli prosadit.“

Díky tomu a díky obětavosti desetitisíců Čechů a Slováků na světových bojištích už se v září 1918 Tomáš Garrigue Masaryk rychle blížil cíli – samostatné československé republice.

