Masarykovy zápisky v diáři: ‚Churav. Už nemocen chřipkou zase.‘
V lékařských zprávách měl Tomáš Garrigue Masaryk často poznámku, že je „dokonale zdráv“. Udržoval si kondici sportem a přísnou životosprávou. V roce 1921, když měl po sedmdesátce, ho ale na životě ohrožovala komplikovaná chřipka. V té době si o svém zdravotním stavu psal pečlivě do diáře. V roce 1934 přišla první mrtvice a kvůli ochrnuté ruce začal prezident používat podpisové razítko.
„Už nemocen chřipkou zase,“ poznamenal si Tomáš Garrigue Masaryk v lednu 1921 do diáře. Následující měsíce až do května to nebylo jinak. Nadpis byl vždy „Churav“, občas připsal poznámku „Začal chodit po bytě“ nebo “V noci pravá noha na 2 místech značná bolest“.
Rituály Tomáše Garrigua Masaryka? Budíček v 7.30, studená koupel, filmy, bábovka a kůň Hektor
Číst článek
Prezident měl komplikovanou chřipku spojenou s plicní infekcí, zápalem žil a sepsí organismu. Nakonec zabral spánek a silné anglické léky. Vleklá onemocnění ukončil v diáři poznámkou „Bolest ustala”. Doléčení a rehabilitace proběhly na italském ostrově Capri.
Už v 80. letech 19. století zahajoval Tomáš Garrigue Masaryk den koupelí ve studené vodě. Pravidelně cvičil, takzvaně sokoloval. Spolku Sokol byl i aktivním členem. Chodil na procházky a ještě v 83 letech jezdil na veřejnosti na koni. Podle lékařské zprávy z října 1933 byl prezident „dokonale zdráv“. V této době se už ale cítil unavený a uvažoval o odchodu na odpočinek. První známky zdravotní krize se objevily koncem dubna 1934, kdy Masaryk ztratil na Pražském hradě cestou k výtahu orientaci.
Problém složit prezidentský slib
Na jaře stejného roku, v 84 letech, prodělal mrtvici a přestal částečně vidět na levé oko, ochrnula mu ruka, postižena byla i noha. Problémy měl i s vyjadřováním. Veřejnost to nevěděla, lékařské bulletiny hovořily jen o tom, že prezidenta stihla jarní chřipka, chrapot a následné oslabení organismu.
Během květnové prezidentské volby zvítězil T. G. Masaryk velkou většinou hlasů, získal jich dokonce víc než při předchozích volbách. Z 418 odevzdaných hlasů jich Masaryk dostal od poslanců a senátorů 327. Klement Gottwald 38.
Znovuzvolený prezident měl následně problém se složením přísahy. Věděl, že slib nezvládne kvůli zdravotním obtížím přečíst, tak se ho naučil nazpaměť. Paměť mu ale vypovídala, v řeči se zarážel a mluvil pomalu, jakoby mu někdo napovídal. Mohli to slyšet i posluchači československého rozhlasu, který volbu přenášel. Prezident měl také nejisté pohyby.
Následně se hledaly cesty, jak mu jeho prezidentskou roli usnadnit. Fakticky už nemohl sám číst a ani nic podepsat, takže vzniklo podpisové razítko. Prezident si vždy nechal dokumenty k podepsání přečíst, přiložit na místo podpisu ruku a jeho tajemník podpis otiskl.
Prezident bezmocný
Masaryk si svou bezmocnost uvědomoval, svůj konec v prezidentském úřadu viděl jako vysvobození. „Již dříve jsem měl úřad složit, tak to nejde. Prosím Vás, zprostěte mě té funkce. Nemohu dělat figuranta. Člověk nezdravý má nezavazet,“ řekl v prosinci 1935 předsedovi Agrární strany Rudolfu Beranovi.
Už o tři roky dřív psal synu Janovi, že by rád definitivně uspořádal rodinnou hrobku. „Zaslechl jsem, že by mě chtěli položit na Hradě, někde dole, kde nevím – ne, chci být s našimi a spoluobčany. Hrad ať už je pro živé,“ stojí v dopise.
V první Československé republice byl mandát prezidenta sedmiletý a v případě Tomáše Garrigua Masaryka měl řádně skončit až v jeho 91 letech, v květnu roku 1941. Svůj čtvrtý mandát už Masaryk nemohl dokončit a abdikoval v prosinci 1935. Jeho nástupcem, jak si Masaryk přál, se stal jeho nejbližší spolupracovník, ministr zahraničních věcí Edvard Beneš.
ZDROJE
Opisy diáře T. G. Masaryka, MÚA, AÚTGM, f. 47, k. 69.
Za Národní archiv Jiří Křesťan
Za Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Dagmar Hájková
Soukromý archiv A. Suma, T. G. Masaryk J. Masarykovi 15. 5. 1932