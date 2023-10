Dokumentarista: Mašínům nenasazovali psí hlavu jenom komunisti. Zapojovali se i političtí vězni

Pro část společnosti byli bratři Mašínové hrdinové, pro druhou část vrazi a pro mnoho lidí ani jedno, ani druhé, protože podle nich vůbec není správné vyslovovat takto kategorické soudy. „Společnost určitě je rozdělená, ale je otázka, jestli rozděluje ten příběh nebo jeho interpretace,“ soudí filmový dokumentarista Martin Vadas. Interview Plus Praha 0:10 28. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oskar Hes, Václav Neužil a Jan Nedbal ve snímku Bratři | Foto: Zuzana Panská | Zdroj: Cinemart

Vnímání historie a peripetií odbojové skupiny bratří Mašínů je podle Martina Vadase výrazně ovlivněno komunistickou propagandou. Ta se snažila vládnoucí garnituře zachovat tvář a vytvořit informační kampaň na převyprávění utrpěné porážky ve vlastní prospěch.

„Je to neuvěřitelné, jak komunisti byli v propagandě dobří. Investovali do seriálu 30 případů majora Zemana a oslavovali tam vrahy v uniformě StB. Přitom opravdu vyvolali velký účinek ve společnosti,“ pozastavuje se nad úspěchem propagandy a srovnává ji s podobnými příklady jiných totalit.

„Oslavné filmy o Hitlerovi se dneska v podstatě nevysílají, ale tento seriál je pořád zřejmě komerčně úspěšný,“ podotýká.

Kontroverzní kvůli násilí

Kontroverzi kolem Mašínů nevytvářela jenom televizní tvorba. „Věcí, které nasadily Mašínům psí hlavu, bylo daleko víc. Jejich příběh například nebyl přijatelný pro Josefa Škvoreckého, byla to debata, do které se zapojila spousta lidí, kterých si vážíme, dokonce bývalých politických vězňů,“ připomíná Vadas.

Jejich příběh je často vnímán velmi kontroverzně kvůli násilí. Při cestě na Západ došlo k několika ozbrojeným konfliktům, v nichž zemřelo několik lidí, včetně civilních obětí.

„Já si nemyslím, že by to byl extrém. Myslím, že to byla dobová věc, která se vyvinula, jak se vyvinula,“ hodnotí Vadas a připomíná, že Mašínové byli odbojáři, a jejich činnost proto byla značně riskantní.

„Oni nebyli v pozici, že by měli za sebou nějaké zázemí. Dali se na odboj v zoufalství z toho, co se tady dělo. Nechtěli nečinně přihlížet, proto útočili na legitimní ozbrojenou složku režimu. Byli strůjci toho, co Gottwald vyhlásil: kdo nejde s námi, jde proti nám,“ vysvětluje.

Sám ale připouští, že průběh útěku nebyl hladký a i v rámci odbojové činnosti se dopustili sporných akcí.

„Určitě to nebylo vždycky ideální. Kdyby to bylo ideální, tak by se jim podařilo vyhodit do vzduchu vagón se smolincem, jak zamýšleli, tak by se jim podařilo spáchat atentát na Čepičku, jak zamýšleli, a udělali by toho daleko víc,“ uznává.

Vliv komunismu

Rozhodně si ale nemyslí, že by v jejich očích byli všichni, kdo jen pasivně souhlasili s režimem, kolaboranti. Naopak je na nesourodém společenském přijetí bratří Mašínů vidět, jak i 30 let po revoluci stále nemáme v otázkách vlivu komunismu jasno.

„Myslím si, že rozhodně nemáme jasno a že spoustě lidí se v komunismu vlastně žilo dobře. Oni si tak trošku přikrádali, participovali na tom společném a i nezákonným způsobem dělali kšefty,“ uvažuje Vadas. Konec režimu pro ně proto představoval zlom a zklamání.

S přibývajícím odstupem se ale pohled začíná měnit. „Návrh na vyznamenání jenom ze Senátu je teď po osmé a od roku 2022 mají všichni členové odbojové skupiny bratří Mašínů osvědčení účastníků třetího odboje vydaného ministerstvem obrany,“ poukazuje.

„To znamená, že oni jsou uznávanými odbojáři. A lidem, kteří se postavili zločinnému režimu, bychom měli projevovat úctu. A jak jinak ji projevit než udělit státní vyznamenání,“ uzavírá Vadas.

Poslechněte si celý rozhovor. Audiozáznam je nahoře v článku.

Martin Vadas | Foto: Jana Přinosilová