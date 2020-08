Před 145 lety Angličan Webb jako první člověk přeplaval kanál La Manche. Trvalo mu to 22 hodin

Přesně před 145 lety člověk poprvé přeplaval kanál La Manche oddělující britské ostrovy od Evropy. Byl jím Angličan Matthew Webb. Trasu z Doveru do Calais uplaval za 22 hodin. Jeho výkon pak napodobily desítky lidí z celého světa. Dover 7:57 25. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ikonické Bílé útesy doverské, které jsou jedním ze symbolů Velké Británie | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Prvním Čechoslovákem, který lamanšský průliv přeplaval, byl v roce 1971 František Venclovský z Lipníka nad Bečvou. Podařilo se mu to na druhý pokus v čase 15 hodin a 26 minut. Venclovský byl původně boxer, po těžkém úrazu krční páteře ale s tímto sportem musel skončit. Hrozilo mu dokonce ochrnutí. Plavání mu doktoři nařídili jako rehabilitaci.

Venclovský nebyl jediným, koho k plavání a následnému pokoření průlivu přivedly těžké zdravotní problémy. Rekordmanka Sarah Thomasová kanál La Manche přeplavala v roce 2017 - dva roky po úspěšné léčbě rakoviny prsu.

Trasu mezi břehy Velké Británie a Francie překonala čtyřikrát bez zastavení - dvakrát tam a dvakrát zpátky. Ačkoliv na nejužším místě má kanál La Manche jen 34 kilometrů, kvůli silnému větru a mořským proudům Američanka nakonec urazila přes 200 kilometrů.

„Bylo opravdu důležité mít nějaký cíl a sen. Něco, co by existovalo kromě rakoviny – tak, aby mě rakovina nedefinovala. Musela jsem to zvládnout, neměla jsem jinou možnost,“ citoval Radiožurnál Thomasovou. Svůj výkon se rozhodla symbolicky věnovat všem, kteří, stejně jako ona, rakovinu porazili.

Odkaz prvního dobrodruha – Matthewa Webba – si lidé připomínají dodnes a kanál La Manche viděl řadu dalších rekordů. Nejrychleji ho stihl přeplavat v roce 2012 Australan Trent Grimsey – za 6 hodin a 55 minut. Nejmladším úspěšným vyzyvatelem moře se zase v roce 1988 stal jedenáctiletý Tom Gregory a dalo by se pokračovat dál.

Vůbec prvnímu pokořiteli kanálu La Manche ale bylo plavání nakonec osudným – Matthew Webb zemřel při pokusu přeplavat peřeje pod Niagarskými vodopády.