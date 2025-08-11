Měla výbornou hlavu. Toužila po poznání, ale tím v ní netrpěl cit, říkal o Charlottě Tomáš Garrigue Masaryk
Miss Garrigue nebo Charlie – tak svou manželku přezdíval první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Se Charlottou ho spojoval hluboký vztah založený na vzájemné úctě, podpoře a stejných hodnotách. A právě jejich manželství se věnujeme v prvním dílu našeho seriálu Neznámý člověk Masaryk.
V březnu 1935 se reportér československého rozhlasu vypravil na Pražský hrad, aby posluchačům podrobně popsal, jak vypadají prezidentovy kanceláře.
Poslechněte si celou reportáž o vztahu Tomáše Garrigue Masaryka k manželce Charlottě
„Pojďte nyní tedy se mnou, obejdeme knihovnu a prohlédneme si obrázkovou výzdobu prezidentovy pracovny. Hned za prvním oknem jsou podobizny lidí panu prezidentovi nejbližších. Toto je krásná hlava se soustředěným výrazem - obraz paní Masarykové z dob jejího mládí,“ zní v archivním záznamu.
Masaryk se se Charlottou poprvé setkal v Lipsku v roce 1877 a byl jí na první pohled okouzlený. „Protože přicházela ze světa, o kterém nevěděl nic. A celkově ten její zhled, taková ta důstojnost a klid, všechno, co z ní vyzařovalo, tak ho velmi uchvátilo na první pohled,“ popisuje historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd.
„Dokonce se v jeho deníčku zachovala taková poznámka – Šarlota Garik, ještě psáno foneticky, to nevěděl, jak se to správně píše, a k tomu bylo – Z okna. A po letech, když tam projíždí a ukazuje to své dceři Alici, říká: Vidíš, tady jsem mámu viděl poprvé z okna. Tak to je úplně existenciální zážitek pro něj. Charlotta vytvářela nejen jeho vztah k Americe, ale i k náboženství, k ženám, ke kultuře.“
‚Byla nekompromisní‘
„Zevnějškem byla krásná. Měla výbornou hlavu, lepší než já. Charakteristické je, že milovala matematiku. Toužila celý život po přesném poznání, ale tím v ní netrpěl cit,“ říkal o Charlottě sám Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho vzpomínky zaznamenal spisovatel Karel Čapek v knize Hovory s TGM.
„Byla nekompromisní a nikdy nelhala. Její pravdivost a nekompromisnost měly veliký výchovný vliv na mne.“
Charlotta ale nebyla jediná, kdo Masaryka formoval. Druhou zásadní ženou v prezidentově životě byla jeho matka, která pracovala jako panská kuchařka, upozorňuje historička Dagmar Hájková. „O jedno dítě přišla, takže Masaryk byl první dítě, které přežilo a to už jí bylo 36 let. A všude se píše, že byl skutečně ten vztah výjimečný, a že měl matku neuvěřitelně rád.“
Masaryk a Charlotta se vzali v roce 1878. „Všichni měli velmi rádi paní Masarykovou a pokládali ji za opravdovou dámu,“ vzpomínala pro projekt Paměť národa Hana Pardubová. Její tety ještě před první světovou válkou sloužily u Masaryků a Charlottu si oblíbily.
„Nikdy nikoho nepomlouvala, každému přála jenom všechno dobré, snažila se každému pomoct a vyhovět,“ uvedla Pardubová.
„Američanka se stala Češkou, mravně i politicky. Věřila v génia našeho národa, pomáhala mně v mých bojích politických a v celé mé politické činnosti. Až tehdy za války, za hranicemi jsem musel pracovat bez ní, ale věděl jsem, že jednám ve shodě s ní,“ vyprávěl Masaryk v knize Hovory s TGM v kapitole Miss Garrigue. Čtyřleté odloučení během první světové války bylo pro oba náročné.
„Bývaly vůbec chvíle, kdy jsem, od ní vzdálen, souběžnost našich myšlenek na dálku přímo cítil. Nemyslím, že je to telepatie, ale paralelní myšlení a cítění lidí, kteří se ve všem shodují a stejně se dívají na svět.“
Na znamení úcty ke své ženě přijal Masaryk Charlottino příjmení „Garrigue“ za své. Láskyplné manželství trvalo 45 let. Charlotta zemřela na zámku v Lánech v květnu 1923.