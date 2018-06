Československá měnová reforma v roce 1953. Obchody se musely kvůli návalu lidí zavírat

„Stát dokázal během několika let zplundrovat velké bohatství, protože neefektivně řídil ekonomiku. Fungovalo centrálně plánované hospodářství, neexistovalo soukromé vlastnictví, a tím vznikaly velké propady. Byla to chybná ideologie, že jedna vláda může řídit celou ekonomiku, nastavovat ceny. Soudruzi nahradili vlastníky a to pak vedlo k tomu, k čemu to vedlo. K ohromným ekonomickým ztrátám, které musel stát nějak nahradit. A to učinil tím, že lidem vzal peníze.“

Lukáš Kovanda (ekonom)