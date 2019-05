Pražské metro slaví 45 let. Komunisté si jeho otevřením chtěli udobřit vztahy se Sovětským svazem

Byla to tenkrát před 45 lety na stanici Kačerov velká sláva. Slavnostní otevření prvního úseku trasy C 9. května mělo připomínat osvobození Prahy Rudou armádou. Pro komunistický režim to byla příležitost manifestovat dobré vztahy se Sovětským svazem pošramocené na konci 60. let.

Praha 9:43 9. května 2019