Druhá světová válka, Kongo, Seychely. Ve 100 letech zemřel nejslavnější žoldák světa Michael Hoare

Ve zdravotnickém zařízení v jihoafrickém Durbanu zemřel nejslavnější žoldák známý jako Mad Mike – Šílený Mike. Michaelu Hoareovi bylo 100 let. Oznámil to jeho syn Chris. Jeho otec se zapojil do několika pokusů o převrat v afrických zemích. Durban (JAR) 10:32 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Hoare během tiskové konference v Kongu v roce 1965 | Zdroj: Profimedia

Tomas Michael Mad Mike Hoare se narodil v roce 1919 v indické Kalkatě na Svatého Patrika irským rodičům. V osmi letech ho rodiče poslali do školy v Anglii. Poté, co ho nepřijali na Královskou vojenskou akademii v Sandhustu, vstoupil do armádních rezerv a nakonec se zúčastnil i bojů druhé světové války, při nichž se vypracoval na majora.

Moskva se obává vyslání tureckých vojáků do Libye. ‚Nebudeme mlčet o ruských žoldnéřích,‘ řekl Erdogan Číst článek

Po válce v roce 1948 dokončil studia účetnictví a odešel do jihoafrického Durbanu. V tehdy apartheidní jižní Africe řídil několik menších podniků, později vedl i safari. Nakonec se ale stal nájemným vojákem armád mnoha afrických zemí.

Hoare se proslavil svou prací po takzvaném Roku Afriky, kdy několik afrických zemí získalo nezávislost na koloniálních velmocích. Psal se rok 1961, když se Michael Hoare setkal s konžským politikem Moisem Tshombem – tehdy byla Demokratická republika Kongo rok nezávislým státem.

O tři roky později ze Tshombe stal premiérem a najal si Hoareho, aby vedl páté komando Konžské národní armády. S jeho třemi sty muži – verbovaných hlavně z řad Jihoafričanů – měl bojovat proti rebelům takzvaného Povstání Simba, kteří byli naopak podporováni Sovětským svazem. O osmnáct měsíců později už byly Hoareho jméno i jeho žoldácká jednotka přezdívaná Divoké husy mezinárodně známé.

Hoare byl odpůrcem komunismu a od východoevropských médií a spojenců Sovětského svazu si také vysloužil svou přezdívku, například východoněmecká rádia ho pravidelně popisovala jako šíleného prolévače krve Hoareho, což vedlo k přezdívce Mad Mike – Šílený Mike. A vlastně to Hoareho potěšilo a později se přezdívkou sám chlubil.

Pokus o převrat na Seychelách

Důležitá jsou v jeho životě také 80. léta, kdy se zapojil do pokusu o převrat na Seychelských ostrovech. V roce 1981 zemi vládla socialistická vláda prezidenta Alberta Reného. Hoareho v úsilí o převrat tajně podporovaly Jižní Afrika a Keňa.

Rusko: Vražda novinářů v Africe nesouvisí se žoldnéři, Chodorkovskij se snaží ospravedlnit své přešlapy Číst článek

Získal zásilku zbraní, najal 46 mužů a plánoval je na Seychely dostat jako členy charitativního klubu bývalých hráčů ragby. Problém nastal na letišti, kde se část mužů dostala do křížku s celníkem a ten nařídil prohledání jejich zavazadel. Jakmile úředníci našli první rozebranou zbraň, majitel zavazadla zpanikařil a prozradil i další zbraně.

Puč se tedy nezdařil a žoldáci se museli vrátit. Ve komunistických médiích se je pak opět snažili zesměšnit, když pokus označili za puč v prázdninovém balíčku. O rok později pak žoldáky obvinili z pokusu o únos letadla, kterým přiletěli a také pak odletěli ze Seychel. Hoare byl odsouzen na 20 let. Nakonec byl ale po necelých třech letech propuštěn na svobodu.

Hoare se ještě za svého života stal předlohou pro filmovou postavu. V roce 1978 vznikl dobrodružný film Divoké husy – The Wild Geese. Ve filmu vystupuje postava Allena Faulknera, kterého hrál Richard Burton. Právě jeho postava je z velké části inspirována Šíleným Mikem Hoarem.