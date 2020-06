Nebyli to typičtí ideoví stoupenci, míní historik o lidech, kteří Horákovou poslali na šibenici

Sehráli důležitou roli ve zinscenovaném politickém procesu s Miladou Horákovou a dalšími členy nekomunistických stran. Prokurátoři Josef Urválek, Juraj Vieska a Ludmila Brožová nebo předseda soudního senátu Karel Trudák. Ponižování obžalovaných a až herecké výkony během soudního líčení – to byly praktiky těch, kteří stojí za justiční vraždou Milady Horákové. Seriál Praha 17:27 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vazební fotografie Milady Horákové. | Foto: Archiv bezpečnostních složek | Zdroj: Wikimedia Commons

25. června 1950 zbývaly Miladě Horákové dva dny života. Těžko odhadovat, o čem přemýšleli ti, kteří nevinnou ženu poslali na šibenici. Třeba Karel Trudák – někdejší prvorepublikový soudce a předseda soudního senátu v procesu s Miladou Horákovou. Soudci přitom měli na výběr, jestli se chtějí zapojit, upozorňuje historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Synek.

„Myslím si, že ve velké většině případů to byla otázka spíše kariérismu a snahy o sebezviditelnění, než že by to byli nějací ideoví stoupenci toho komunistického režimu,“ říká Jan Synek.

Odlišné byly podle něj pohnutky v případě prokurátorů Josefa Urválka a Juraje Viesky. „Minimálně Vieska byl komunistou už v období první republiky. A u něj ty ideové důvody skutečně převládaly a byly,“ zdůrazňuje historik.

Josef Urválek se stal nejvýraznější tváří politických procesů 50. let. „Ta vystoupení opravdu patří mezi jedna z nejdemagogičtějších, které já jsem kdy viděl u soudu,“ dodává Synek. Urválek obžalované ponižoval a zostouzel. Bez skrupulí navrhoval tresty smrti.

Když se během pražského jara v roce 1968 znovu otevřel případ Milady Horákové a dalších obětí komunistických soudů, Urválek vinu nepřiznal. „Říkal: ‚Tehdy taková politika byla, tehdy to tak po nás chtěli. Já jsem tomu všemu věřil a jednal jsem v intencích stranických instrukcí‘,“ parafrázuje Urválkovo odůvodnění historik z Ústavu pro Soudobé dějiny Oldřich Tůma. Josef Urválek zemřel v roce 1979, údajně spáchal sebevraždu.

Pochybná rychlokvaška

Podíl na smrti Milady Horákové měla i dělnická prokurátorka Ludmila Brožová Polednová. Písařka právního oddělení Ústředního výboru KSČ a absolventka pochybné instituce – Právnické školy pracujících. „Byla to rychlokvaška. Nějakým rychlým kurzem se stala prokurátorkou, práva potom studovala až později v 50. letech,“ objasňuje Tůma.

V roce 2008 byla za spoluúčast na justiční vraždě odsouzena k šesti letům vězení. V prosinci 2010 jí prezident Václav Klaus udělil milost. Zemřela o čtyři roky později ve věku 93 let. O vině odsouzených do konce života nepochybovala.