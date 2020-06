Už v osmnácti letech ji vyloučili ze školy za účast na demonstracích. Horáková pak ale vystudovala práva

Stala se jedním ze symbolů poúnorového komunistického teroru – od popravy doktorky Milady Horákové uplyne tento týden 70 let. Už ve svých osmnácti letech se účastnila protirakouských demonstrací. Později se věnovala právům žen a vstoupila do Československé strany národně socialistické. Více o jejím mládí a životě do druhé světové války se dozvíte v prvním dílu seriálu Radiožurnálu.

