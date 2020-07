Ve věku 96 let zemřel Miloš Povondra-Bondy, jeden z nejstarších českých přeživších holokaustu

Na konci června zemřel ve švýcarském Magdenu Miloš Povondra-Bondy. Jednomu z nejstarších českých přeživších holokaustu bylo 96 let. O jeho smrti informovalo v pátek nakladatelství Prostor, které v roce 2017 vydalo jeho knižní vzpomínky Co odvál dým. Serveru iROZHLAS.cz zprávu potvrdila dokumentaristka Olga Sommerová, která byla blízkou přítelkyní Povondry-Bondyho. Madgen 16:57 10. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Povondra-Bondy | Foto: Olga Sommerová | Zdroj: Nakladatelství Prostor

Co odvál dým začíná svědectvím ze srpna 1942, kdy byl Bondy spolu s rodinou odvezen transportem do Terezína. Tehdy mu bylo 16 let. Na začátku února 1943 pak byli převezeni do Osvětimi-Březinky.

„Zde začíná stěžejní část vzpomínek Miloše Bondyho – od úvodní selekce na rampě, kde byla maminka zařazena mezi ženy jdoucí do plynové komory, přes pobyt s tatínkem v úvodní ‚karanténě‘ po zvykání si na nelidské a vražedné podmínky života v táboře,“ popisuje Denisa Novotná z nakladatelství Prostor.

Vedle toho Bondy vzpomíná také na svou rodinu a dospívání na pražských Vinohradech. „Vzpomínky Co odvál dým jsou tak nejen poutavým vyprávěním o životě člověka, kterého nezlomily ani ty nejkrutější podmínky, ale především mimořádně cenným osobním svědectvím o tom, čemu byly oběti holokaustu vystaveny,“ dodává Novotná.

Miloš Povondra-Bondy v Eisenachu v Durynsku po osvobození Američany | Foto: Olga Sommerová | Zdroj: Nakladatelství Prostor

Bondy kromě Osvětimi přežil věznění v táborech Sachsenhausen, Ohrdruf a Buchenwald. Po pochodu smrti se dočkal osvobození v německém Eisenachu.

Po válce dokončil v Praze studia na gymnáziu a získal titul z medicíny na Karlově univerzitě. Jako lékař působil v různých nemocnicích, poté až do roku 1968 pracoval na ministerstvu zdravotnictví. Po sovětské okupaci emigroval s manželkou do Švýcarska, do Prahy se ale po revoluci často vracel.

Původní příjmení Bondy si změnil na Povondra podle románu Válka s mloky od Karla Čapka. V něm vystupuje postava Povondry, který dělá vrátného panu Bondymu.