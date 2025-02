Mluvíme o Osvětimi, ale už méně o antisemitismu, říká učitel. ‚Nebo o dění před válkou,‘ zní z muzea

Svět si připomněl 80 let od osvobození Osvětimi. Řada státníků během pietních akcí mimo jiné varovala před narůstajícím antisemitismem. Jak se proměňuje vnímání holokaustu? Učí se o něm dostatečně? „Učitelé k nám přicházejí často až v moment, kdy se ve škole objeví problém,“ popisuje Zuzana Pavlovská z Židovského muzea v Praze. „Antisemitismu je potřeba se bránit v každé době,“ dodává v pořadu Pro a proti učitel dějepisu Matyáš Borovský. Pro a proti Osvětim 9:49 1. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osvětim | Foto: Barbora Němcová

Dokážou nejen české školy, ale i další instituce dobře vzdělávat o holokaustu?

Pavlovská: Vzdělávat o holokaustu není jen úkol škol. Začíná to už v rodině. Pak to pokračuje přes jednotlivé stupně vzdělávání do různých institucí, jako jsme my, Památník Terezín, nově vznikající Centrum paměti a dialogu Bubny a další.

Od osvobození koncentračního tábora v Osvětimi uplynulo 80 let. Jak připomínat jednu z největších tragédií v dějinách lidstva?

My, Židovské muzeum v Praze, jsme právě ta instituce, která představuje další stupeň. Vidím to na školách, které k nám přicházejí.

Domnívám se, že je důležité cílit na obecnou prevenci ve vzdělávání o antisemitismu, xenofobii a rasismu. Někdy k nám učitelé přicházejí, až když se u nich ve škole objeví problém.

Pane Borovský, jak to vidíte vy? Je to primární úkol škol a dokážou to školy dobře?

Borovský: Myslím, že je to primárně úkol škol. A na školách je kladen velký důraz na připomínání výročí osvobození Osvětimi.

Obecně bych řekl, že důraz je kladen právě na tuto podobu holokaustu, jak ji známe nejlépe a nejdůkladněji – formou vyhlazovacích nebo koncentračních táborů.

Horší už je situace v obecném připomínání toho, že antisemitismus není jen záležitostí nacistického Německa nebo druhé světové války, ale je to fenomén, který se objevuje mnohem dříve.

#OTD 80 years ago, Auschwitz was liberated by Soviet troops. The Germans established the Auschwitz camp complex in the spring of 1940 in German-occupied Poland. About 1.1 million people were killed there, including about one million Jews. #HolocaustRemembranceDay pic.twitter.com/XPpg3wrCbk — US Holocaust Museum (@HolocaustMuseum) January 27, 2025

Tam bychom jako učitelé a třeba i ministerstvo školství měli více přidat v podpoře, aby se k mladé generaci skutečně dostávalo, že antisemitismus je fenomén, kterému je potřeba se bránit v každé době.

Nebojí se ale učitelé otevírat témata spojená s židovstvím a holokaustem v době probíhajícího izraelsko-palestinského konfliktu, kdy se část společnosti jednoznačně staví na palestinskou stranu?

Borovský: Této otázce naprosto rozumím a je správně položená. Já mám osobní zkušenost s tím, že jsme se o tomto tématu bavili na semináři soudobých dějin. Je to skutečně velmi třaskavé téma. Otevřít ho v této době není vůbec jednoduché.

Myslím ale, že právě tato témata mají být přednostně na školách otevírána. Škola a učitele se jim nesmí vyhýbat.

Pokud toto téma nezvládnou vést sami, je v pořádku si přizvat metodologickou podporu. Je v pořádku si přizvat hosty. Je v pořádku o tom se studenty diskutovat a může to mít různý výsledek. Vyhnout se tomu úplně je ovšem nejhorší varianta.

Sáhnout si do svědomí

Chtějí lidé slyšet o holokaustu? Třeba Památník ticha v pražských Bubnech i další instituce opakovaně připomínají, že to často byli obyčejní lidé, kteří masovým vraždám napomáhali ať už přímo, nebo tím, že se prostě dívali jinam. Chtějí o tom lidé v dnešní době poslouchat?

Pavlovská: Já věřím, že ano. Ale je důležité nejen připomínat. Jsem samozřejmě velmi ráda za všechny připomínky, které probíhají, ale mám pocit, že je důležité o tomto tématu mluvit v širším kontextu. Mluvit o tom, jaká byla situace na území Československa, později v protektorátu.

Jaká společnost tady byla předtím, co bylo potom. Je velmi důležité vnímat to, co bylo po roce 1945, o čem se vlastně mnoho nehovoří. Opravdu na to cílit v rámci vzdělávání a mít větší dotaci v rámci výuky. Ta dotace je stále velmi malá.

Ruth Cohen, a Holocaust survivor and Museum volunteer, visited Auschwitz for the 80th anniversary of its liberation—her first visit since she was imprisoned there. She shared her story with @NBCNightlyNews and @JesseKirschNews. https://t.co/UYe8AxlM58 — US Holocaust Museum (@HolocaustMuseum) January 29, 2025

Pamětníci vědí, jak trapně působilo kladení věnců u hrobů rudoarmějců za komunistického režimu. Jak to udělat, aby se z připomínky obětí holokaustu nestalo něco podobného?

Pavlovská: Je to součástí určité piety, ale určitě nejde jen o to položit věnec a tím to ukončit, protože pak jde o prázdné gesto. Můžu položit věnec, ale pak to nějakým způsobem dovysvětlit, říct, že je dobré si to připomínat.

Všude slyšíme, že nesmíme zapomínat. Ale abychom nezapomněli, musíme se vzdělávat.

Pane Borovský, máte nějaký nápad, jak to udělat, aby se z toho časem nestalo vyprázdněné gesto?

Borovský: Ta vzpomínka by měla být oživována, nemělo by jít jen o kladení věnců. Každý politik může klást věnce, ale následně by měl připojit dovětek. A my Češi si musíme ještě sáhnout do svědomí a vyzdvihnout romský holokaust.

Máme tady stále živé protiromské nálady a o romském holokaustu se mluví minimálně. Vzpomenu si na aféru kolem tábora v Letech, protože k tomu politici dlouhodobě přistupovali nezodpovědně až škodlivě. Teď konečně památník v Letech existuje a bylo by záhodno tam u příležitosti kladení věnců pohovořit o romské problematice.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu v úvodu článku.