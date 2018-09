Doba, kdy země přišla o sebevědomí. Podívejte se, co chystá televize i rozhlas k 80. výročí Mnichovské dohody

Dění z osudového dne, kdy se Německo, Itálie, Francie a Británie dohodly na postoupení pohraničních území tehdejšího Československa Německu, zpřítomní zpravodajský pořad Dnes před 80 lety uváděný Jakubem Železným. Informovala o tom mluvčí ČT Karolína Blinková.

Co chystá Český rozhlas? Od 24. září se bude 14 dní vysílat historický seriál Jaroslava Skalického o klíčových událostech, které vedly k podepsání Mnichovské dohody.

se bude 14 dní vysílat Jaroslava Skalického o klíčových událostech, které vedly k podepsání Mnichovské dohody. 27. září Zaostřeno (Plus) na téma Mnichovská dohoda, bylo možné jiné řešení?

(Plus) na téma Mnichovská dohoda, bylo možné jiné řešení? 28. září se bude Pořad Pro a Proti na Plusu ptát: měli jsme se bránit?

se bude Pořad na Plusu ptát: měli jsme se bránit? 29. září Radiožurnál a Plus chystají k výročí událostí roku 1938 speciální vysílání z Ústí nad Labem .

Radiožurnál a Plus chystají k výročí událostí roku 1938 . Plus nabídne i portrét francouzského novináře Huberta Beuve-Méryho, který objektivně pro francouzské listy referoval o událostech v Československu v roce 1938 a také málo známé nebo dosud neodvysílané ukázky z rozhlasových pořadů z léta a začátku podzimu 1938 a zapomenuté projevy československých politiků na téma česko-německého soužití.

Události přímo z Mnichova

V den výročí, 29. září, bude část pořadu Události moderována Michalem Kubalem přímo z Mnichova. Na hlavní zpravodajskou relaci následně naváže mimořádné vysílání ČT24, kterým provede Martin Řezníček.

„Zaměříme se přirozeně na to, co se v noci z devětadvacátého na třicátého září v Mnichově stalo, ale podíváme se i na politické přesahy této události, na život v Sudetech a v pohraničí tehdy a dnes, a taky na to, jak se o této kapitole dějin učí na školách,“ uvedl Řezníček. Na speciál naváže i pořad Historie.cs.

Události kolem podepsání mnichovské dohody bude ČT s reportéry, historiky i pamětníky rekonstruovat 30. září

„Přineseme reportáže a informace o tom, jak naše země přicházela nejen o část území, ale i o sebevědomí. O tom, jaké byly pohnutky západních mocností, co se dělo v pohraničí a jakou cenu zaplatil náš národ za takzvaný mnichovský komplex. Podrobně rozebereme roli prezidenta Edvarda Beneše, jehož kroky jsou často v souvislosti s Mnichovem předmětem docela laciné kritiky,“ uvedl moderátor Železný.

Dokument o druhé republice

Dokumentární snímek Druhá republika, který uvede ČT2 1. října, zpracovává relativně krátký, ale o to dramatičtější úsek historie země.

„Dokument přináší ucelený pohled na šest měsíců ze života Československa v době, kdy nikdo nevěděl, co bude zítra - na tehdejší politické vůdce, fenomén antisemitismu, který se v československé společnosti vzedmul nebývalou silou, na ostudné vyhnání Hugo Haase z Národního divadla pro jeho židovský původ. Otevírá osudy lidí vyhnaných z obsazených Sudet,“ dodal dramaturg Martin Červenka.

Dalšími pořady k výročí mnichovské dohody budou na obrazovkách ČT dokument Němci proti Hitlerovi (Krvavý podzim 1938), autorská inscenace Ticho, nahrává se, britský dokument Mír podle mnichovské dohody.

Dokumentární fikce Kdyby... nabídne odpověď na otázku, jak bychom dopadli, kdyby československá vláda v roce 1938 nekapitulovala. Do programu jsou zařazeny i dva filmy natočené na motivy povídek Oty Pavla Smrt krásných srnců a Zlatí úhoři.

Dohoda, kterou 30. září 1938 podepsali v bavorské metropoli zástupci Británie, Francie, Itálie a Německa, přinutila tehdejší Československo, které k jednání nebylo přizváno, vzdát se opevněného pohraničí obývaného sudetskými Němci. Byla jedním z klíčových milníků v dějinách Československa, které vzniklo před 100 lety.