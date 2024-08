Morseovka volá SOS. Abeceda slaví 180 let, od jejího používání však upouští armáda i radioamatéři

Morseova abeceda je tu s námi víc než 180 let. Tehdy ji poprvé využili při telegrafickém spojení, a to z Washingtonu do Baltimoru. A kdo by neznal historky ztroskotaných lodí, které v nouzi vysílaly signál SOS. Jenže SOS už ani lodě nevysílají a celá tato kódovací abeceda se stává minulostí. Jinými slovy: SOS teď už volá jen samotná morseovka. Praha 10:37 28. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysílání morseovky | Zdroj: Profimedia

Libor Holub se během své základní vojenské služby v osmdesátých letech minulého století musel naučit na první poslech složité kódování. Stal se radistou.

„Když to tam do tebe hustí od rána do večera, den co den, tak ti nezbyde nic jiného, než se to naučit. Já jsem neměl potřebu se učit nějakou morseovku, ale pak to tam najednou naskočí a je to,“ popsal Radiožurnálu.

Podle něj se morseovka dokáže člověku vrýt pod kůži: „Když jsem přišel do civilu, tak jsem všechny nápisy viděl v morseovce. Když jsem šel kolem pošty, okamžitě mi naskočilo ty tá tá ty, tá tá tá, ty ty ty, tá, ty tá. A takhle to bylo se vším a mně už i vadilo, že mi to tam naskakuje. Já jsem se toho nemohl zbavit.“

Na první poslech nesrozumitelné kódy se podle předsedy Českého radioklubu Jiřího Šandy dokáže naučit každý: „Třeba šikovní muzikanti, kteří na to mají dáno z hůry, se to naučí za tři měsíce nějakého dvouhodinového denního úsilí. Ti méně šikovní se to budou učit rok a půl. Ale naučí se to každý. To se prokázalo v dobách Svazarmu třeba v Česku nebo všude jinde na světě.“

Morseovku používají radioamatéři jako zábavu pro spojení s jinými nadšenci po celém světě. Noví členové radioklubu se ji už ale učit nemusejí.

„V Česku se přestala vyžadovat v roce 2004. Přichází digitální módy, které jsou efektivnější než morseovka a řekněme, že jí dávají ránu do vazu,“ říká Šanda.

Morseovku používali především vojáci. Nové technologie je ale převálcovaly a i česká armáda její výcvik u pozemních sil ukončuje ke konci tohoto roku. „Telegrafní provoz je v současné době postupně nahrazován efektivními a šifrovými digitálními módy spojovacích prostředků zaváděných v armádě České republiky,“ popsala mluvčí Anežka Vrbicová.

Budoucnost morseovky vidí černě i Šanda: „Neměl bych to říkat, ale myslím si, že ještě to bude nějakou možná i desítku let trvat, ale uvidíme, co bude.“ Dvou set let se podle něj morseovka dožije, zda zvládne dvě stě padesát, už neví.

Morseovku ale občas používají i skauti. Svolávají se pomocí ní na nástup znakem N nebo na svačinu znakem S.