59 mumií v původním oblečení. Krypta pod kostelem v Jaroměři odhalila, jak se pohřbívalo v 18. století

V kryptě kostela svatého Mikuláše v Jaroměři jsou uložené zachovalé mumie měšťanů z 18. století. Jsou dokladem nejen toho, jakým způsobem naši předkové pohřbívali významné obyvatele měst. Zároveň ale přinášejí také důkazy například o způsobu oblékání tehdejších lidí. Reportáž Jaroměř 13:22 9. srpna 2020

Kostel si lidé mohou prohlédnout v sobotu 8. srpna od 10.00 hodin, do samotné krypty se podívají až na podzim. Mumie totiž do té doby musí očistit a ošetřit odborníci.

Scházíme po kamenných schodech do krypty kostela svatého Mikuláše v Jaroměři. Je tu s námi historik Jan Kočí, který si navléká rukavice. „Podíváme se do některých rakví, aby bylo vidět, co se vlastně v kryptě dochovalo,“ říká.

„Máme tady celkem 59 mumií. Stav jejich zachování je různý. Protože těla zemřelých zde zmumifikovala přirozeným způsobem. Co je takovou zvláštností, a je to důležitý doklad minulosti, že ti zemřelí mají na sobě původní oblečení,“ dodává.

Jdeme se blíž podívat do rakve číslo 38. „My si rakve číslujeme, protože se vytváří fotodokumentace. A tady zrovna víme, kdo je v rakvi uložen. Měla by to být paní Marie Killingerová.“

Odklopujeme víko rakve. „Bylo jí více než 80 let. A je oděna v bílém, velice bohatém oblečení. Kolem krku má šátek. Všichni ti zemřelí mají černé stužky na rukách a růženec v ruce. Svaté obrázky tam také dost často bývají.“

Jak se mumie čistí?

Zajímá mě, jestli by se látkám něco stalo, kdybychom si na ně sáhli. „Budete se asi divit, ale ty látky jsou pevné a opravdu drží. Jsou z 18. století a je vidět, že tehdejší výroba byla kvalitní," vysvětluje Pavla Karásková.

„Když jsme začínali s čištěním, tak jsme měli strach, že se nám to rozpadne pod rukama. A že to vlastně ani nepůjde. To byl ale velký omyl. Z kvalitní látky se dá opatrně odsát všechen prach. Stejně tak i z rubáše i těla. Musí se to samozřejmě provádět velmi opatrně štětečkem a musí se také regulovat odsávání."

Jan Kočí upřesňuje, že po očištění se látka objeví v původní barvě. „A můžeme vidět jak vypadlo, když byl zemřelý do rakve uložen,“ dodává.

Do krypty pod kostelem svatého Mikuláše v Jaroměři v tuto dobu není možné vstoupit. Návštěvníci budou mít možnost se do ní podívat, jakmile bude uklizena a mumie očištěny.