Muž, který vybíral atentátníky na Heydricha. Kašpar bojoval od začátku války, komunisté ho pak vyhnali

Ve druhé světové válce po boku spojenců bojovali i čeští a slovenští vojáci. Někteří hrdinové jsou i po osmi desítkách let všeobecně známí, jiní upadli do zapomnění. A to přesto, že během války hráli důležitou roli. Často se jednalo o muže, kteří po únoru 1948 museli uprchnout do exilu. Jedním z nich byl i Miloslav Kašpar, který sloužil spolu s Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem.

