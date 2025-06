Muzeum v Litomyšli nechává obnovit a digitalizovat rukopisy legendární Magdaleny Dobromily Rettigové

Nekvalitní papír a duběnkový inkoust – to je zkáza pro stará literární díla. „Litomyšlské muzeum má šest rukopisů Magdaleny Dobromily Rettigové. Všechny procházejí v současné době restaurováním. Dva z nich jsou připravovány na digitalizaci, aby mohly být zveřejněny v digitální knihovně rukopisů Národní knihovny Manuscriptorium,” říká muzejní knihovnice a archivářka Miluše Vopařilová.

Rukopisy je potřeba uchovat v digitální podobě, protože jejich životnost se už krátí. „Protože jsou už opravdu ve špatném stavu. Je to způsobeno nekvalitním papírem 19. století a agresivním železnoduběnkovým inkoustem. Hrozí jejich naprostá ztráta,“ dodala Vopařilová.

První dva rukopisy

Jako první nechává muzeum digitalizovat ručně psaný životopis. Podle Vopařilové je nejobsáhlejším dochovaným rukopisem Rettigové. „Pochází patrně z roku 1834, takže z let, kdy Rettigová přicházela do Litomyšle. Možná i pod vlivem nostalgie a opuštěného rodinného hnízda sedla a zapsala vzpomínky na své dětství a mládí.“

Další rukopis, který bude také letos mít digitální podobu, má dlouhý název a je návodem na šťastný život. „Mladá hospodyňka v domácnosti, jak sobě počínati má, aby své i manželovy spokojenosti došla. Samozřejmě Rettigová sepsala standardy maloměstského chování, jako úcta k manželovi, manžel jako hlava rodiny a největší štěstí dívky je v tom, že se vdá, založí rodinu a bude dělat všechno, aby její muž byl spokojený.“

Kniha obsahuje také kuchařku, ale i spoustu tipů z různých oblastí života. „Mladá hospodyňka obsahuje různé kapitoly o tom, jak se starat o peřiny, jak je větrat, čistit peří nebo odstraňovat skvrny od krve nebo od ovoce. Je to i příručka o hojení, domácím léčitelství,“ dodala Vopařilová.

V tomto domě na Toulovcově náměstí v Litomyšli Rettigovi žili | Zdroj: Regionální muzeum Litomyšl

Čtyři díla na digitalizaci čekají

Další čtyři díla budou na digitální kopii ještě čekat. Jedním z nich je deník. „Je to deníček z takového smutného období, kdy jí zemřela prvorozená dcerka, poté i syn Karel. Je to takové smutné období, kdy Rettigovou trápily nemoci, léčila se i v lázních. Další rukopis, který čeká na digitalizaci, je památníček Magdaleny Dobromily Rettigové ze sklonku 18. století, kdy se seznámila se svým budoucím choťem Janem Sudipravem Rettigem. On jí do toho památníčku namaloval nespočet kreseb,” dodává Vopařilová.