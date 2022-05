Atentát mýtů zbavený. Za mnoho nepravd může Sequensův film i komunistická propaganda

Ačkoliv od uskutečnění nejvýznamnější odbojové akce české historie, atentátu na zastupujícího říšského protektora a jednoho z architektů holokaustu Reinharda Heydricha, uplynulo 27. května 80 let, stále je tento příběh hrdinství i zrady obestřen mnoha mýty a legendami. O jejich rozplétání se už roky snaží renomovaní historici a badatelé. Praha 19:52 28. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chrám sv. Cyrila a Metoděje (za okupace sv. Karla Boromejského) v Resslově ulici 18. června 1942. Krátce po posledním boji sedmi statečných českých výsadkářů | Zdroj: Archiv Eduarda Stehlíka

Jak se odehrál atentát na SS-Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha 27. května 1942 nebo jak později probíhal boj parašutistů v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici.

Představy o tom už několikátou generaci českých i slovenských diváků formuje především ikonický snímek režiséra Jiřího Sequense Atentát.

Film z roku 1964 velmi působivě vykreslil atmosféru i bojové scény, ovšem také upevnil či přímo vytvořil v rámci umělecké fabulace řadu legend a mýtů, které nemají oporu v historických faktech.

Například moment, kdy parašutista z výsadku Silver A Josef Valčík ve chvíli, kdy se Heydrichův mercedes přiblížil k osudovému místu vybranému pro útok, měl dát Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi signál odrazem slunce v zrcátku.

Vůz Reinharda Heydricha po atentátu | Zdroj: Archiv Eduarda Stehlíka

Nebo že když protektorův vůz zpomalil a vjel do zatáčky pod Vychovatelnou v pražské Libni, Gabčík mu vstoupil do cesty a pokusil se spustit palbu ze svého Sten Gunu. Když samopal selhal, Jan Kubiš rychle zareagoval a coby improvizaci z nouze hodil na auto bombu.

Ani jedna z těchto situací se ve skutečnosti neodehrála.

„Tyto legendy jsou nesmazatelně spojené s filmem Jiřího Sequense Atentát. Ovšem představa, že by Valčík v blízkosti naplánovaného útoku na Heydricha pobíhal se zrcátkem nebo že Gabčík nesmyslně skočil autu do cesty, když by tím riskoval, že jej srazí, jsou jednoznačně nesprávné,“ vysvětluje vojenský historik Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice.

Lži v režii nacistů i komunistů

Hlavní fabulátor a mystifikátor spojený s poválečným popisem událostí nejen z května 1942 Ladislav Vaněk, spolupracovník gestapa i StB, za minulého režimu přitom přišel s řadou ještě divočejších, až bizarních historek spojených s operací Anthropoid.

Například do osudné zatáčky situoval i sám sebe, jak na kolečkovém křesle se zbraní skryté na klíně a postrkávaný několika sokolkami akci kontroloval.

Co všechno si Vaněk vymyslel a jaké další fabulace či přímo lži a podvrhy vytvořili komunističtí režimní historici, aby dehonestovali západní odboj? Kdo a proč přesně rozhodl, že parašutisté mají zlikvidovat právě Heydricha? A jaké důkazy, že Češi nepatřili k vystrašeným udavačům, se našly v archivech?

O tom všem hovoří odborníci, kteří se těmito tématy zabývají už desítky let. Jsou jimi vojenský historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, historik a archivář Vojtěch Šustek a badatel a spisovatel Jaroslav Čvančara. Téma zpracoval a pořad připravil publicista Martin Brabec.

Výsadek Anthropoid – rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík | Foto: z archívu Vojenského historického ústavu a Eduarda Stehlíka