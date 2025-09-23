Na graffiti z 16. století láká zámek v Žirovnici. Typickými motivy jsou šibenice či popravčí sekery

Historická graffiti jsou k vidění v bývalé věznici zámku Žirovnice. Do zdí místností je autoři vyryli či nakreslili před několika staletími.

Na zámku v Žirovnici jsou k vidění historická graffiti

Na zámku v Žirovnici jsou k vidění historická graffiti

Grafitti jsou k vidění i v rytířském sále zámku, jeden z textů pochází z roku 1520.
Historická graffiti se podle správy zámku začala vyskytovat převážně v 16. století.

Nápisy v bývalém vězení informují o vězních a jejích prohřešcích, v malovaném rytířském sále jsou vyryta jména hostů, kteří zámek v minulosti navštívili.

Zámek je známý i díky nástěnným malbám. Prohlídky jsou přístupné do konce října mimo pondělí.

