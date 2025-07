Na soutoku Oslavy a Balinky zřejmě rybařili pravěcí lidé, odhalily nálezy archeologů

Už teď je jasné, že se jim díky nálezům podařilo posunout vznik města až do počátku třináctého století a předpokládají, že lidé se u soutoku Oslavy a Balinky pohybovali ještě mnohem dříve.

„Je to velká zodpovědnost, protože tady nikdy neprobíhal archeologický výzkum takového rozsahu,“ říká archeolog Šimon Kochan. Zatím se archeologům díky nálezům keramických střepů podařilo posunout vznik města do počátků třináctého století. Písemné záznamy dosud hovořily o druhé polovině třináctého století. Unikátní nálezy štípaných kamenných artefaktů z pozdního paleolitu pak dokazují osídlení soutoku Oslavy a Balinky už v pravěku.

Zajímavým nálezem byla část sekery z období neolitu, kterou lidé ve středověku používali jako hromový klín. „V pravěku to byl nástroj a ve středověku nevěděli, že byl nějaký pravěk. Domnívali se, že do kamene udeřil blesk a věřili, že dvakrát neudeří do stejného místa. Proto je používali jako ochranu,“ říká Šimon Kochan. Takové kameny lidé ve středověku kupovali na jarmarcích a pak je umisťovali například do zdí svého obydlí.

V těsné blízkosti kostela sv. Mikuláše býval hřbitov a proto teď archeologové nacházejí množství kosterních pozůstatků. „Nalezli jsme i starou hřbitovní zdí, která obcházela celý kostel, a co nás překvapilo, že tento kostel byl obehnán příkopem,“ říká Šimon Kochan s tím, že kosterní nálezy archeologové objevili i za hřbitovní zdí. „Máme doklady, že se jedná o popravené lidi. Jeden jedinec měl hlavu oddělenou a uloženou u nohou,“ dodává. Kostry popravených byly zřejmě uložené přímo pod stínadlem. Tedy místem, na kterém probíhaly popravy.