Na východním okraji Strakonic objevili archeologové pozůstatky slovanské vesnice Častavín
Život slovanských kmenů na území dnešních Strakonic zkoumal tým archeologů v lokalitě Častavín. Naleziště na okraji města odhalilo pozůstatky obydlí z raného středověku od 8. po 13. století. Muzeum středního Pootaví představí výsledky průzkumů na chystané výstavě.
„Tady máme raně středověkou keramiku. Je většinou zdobená vícenásobnou vlnicí. Ta nejstarší keramika nebyla vyrobena na klasickém kruhu, ale třeba na otočné desce,“ ukazuje úlomky zdobených keramických hrnců archeolog Muzea středního Pootaví ve Strakonicích Vlastimil Král.
Archeologické nálezy z lokality Častavín na území dnešních Strakonic si prohlédla Eva Dubská Petrová
Archeologové dále objevili například zrezlé čepele nožů a další pozůstatky kovářské činnosti nebo tři kulaté předměty. „To jsou přesleny, které se používaly jako setrvačníky. Uprostřed toho přeslenu byla protažená tyčka, na kterou se navíjela niť a byla tvořena z příze,“ vysvětluje Vlastimil Král.
Naleziště leží na východním okraji Strakonic nedaleko železniční trati. Oblast o velikosti přibližně tři a půl tisíce metrů čtverečních odborníci prozkoumávali od února do června. „Nalezli jsme tam zhruba 70 objektů zahloubených do současného podloží. Patnáct až dvacet z nich můžeme interpretovat jako chaty, ostatní jsou sídlištní jámy, které sloužily pro různé činnosti. Žili tam prostě obyčejní lidé,“ vypráví archeolog.
Nejzajímavější nálezy z Častavína si zájemci budou moci prohlédnout v prostorách strakonického hradu. Výstavu s pracovním názvem Řeka Otava připravuje Muzeum středního Pootaví na příští rok. „Část bude věnovaná právě výzkumům v oblasti Častavín. Bude tam zrekonstruovaná i jedna chýše, aby si návštěvníci dokázali představit, jak takové obydlí v polovině osmého století vypadalo,“ doplňuje ředitelka muzea Ivana Říhová.
S terénní prací strakoničtí archeologové ještě nekončí. Zpátky na naleziště na okraji města se chtějí vrátit na podzim.