Nacista řval, že ji oběsí a pak pošle do Polska, Židovka se rozesmála. Příběh Doris Grozdanovičové

Drobná stařenka. Krátké vlasy do zrzava. Starší, takový typicky babičkovský pršiplášť. Elegantně, ale nijak luxusně oblečená. Ráčkující, přitom precizní a přesná ve vyjadřování. Taková byla Doris Grozdanovičová. Tak jsem ji viděl naposledy, na podzim roku 2015 za výjimečných okolností – v Terezíně, kde ji kdysi trýznili hladem, zavraždili jí maminku, bratra a tatínka transportovali do Osvětimi. Příběhy 20. století Terezín 11:54 9. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doris Grozdanovičová na známém snímku Dívka s ovečkami. Terezín 1943 | Zdroj: Paměť národa / Post Bellum

Doris Grozdanovičovou obstoupili lidé z Klubu přátel Paměti národa a naslouchali jejímu tichému vyprávění. Paní Doris, která se narodila v dubnu 1926, vyrůstala v Brně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nacista jí vyhrožoval, že ji oběsí a pak pošle do Polska. Židovka se rozesmála, bylo jí šestnáct

„Maminka milovaná, tatínek milovaný a bratr obdivovaný. Všechno, co ze mě je dnes, je bratrova zásluha. Vždycky mě motivoval, abych se vzdělávala. Kdybych ho neměla, tak bych asi dost lajdačila,“ usmívá se Doris.

Židovská rodina Schimmerlingů do synagogy nechodila, víru nijak nepraktikovali. Podle nacistických norimberských zákonů jim bylo po roce 1940 zakázáno chodit do kina, na hřiště a mnoho dalšího, třeba chovat domácí zvířata.

„Měla jsem kočku, Šnutzka se jmenovala. Dodnes mě to bolí. Když si na ni vzpomenu, chce se mi plakat. Byly jsme k sobě čímsi svázány. Když jsem ji svěřila sousedům, odmítala jíst a brzo zemřela. Jako by tušila, co na nás čeká,“ vypráví Doris na ulici před Muzeem terezínského ghetta.

Doris Grozdanovičová s bratrem | Zdroj: Paměť národa / Post Bellum

Doris Grozdanovičová s bratrem | Zdroj: Paměť národa / Post Bellum

Doris na začátku války zažila sešup jako většina židovských obyvatel protektorátu: vyhodili ji ze školy, rodinu vystěhovali z velkého bytu, museli se nastěhovat na okraj města: „Bydleli jsme tři rodiny v jednom malém ošklivém bytě. Každá rodina měla jeden pokoj. Mysleli jsme, že nic horšího nemůže být!“

Šestnáctiletá Doris se tajně radovala, když se dozvěděla, že celá rodina musí odjet do jiného města daleko od Brna, které bude jen pro Židy. Do Terezína.

„V Brně byla spousta Němců, kteří se v podstatě přes noc stali hitlerovci. Předtím to byli docela normální lidi,“ popisuje Doris Grozdanovičová věc, kterou dodnes jen těžko chápe – kde se vezme najednou tolik nenávisti. „Celý den a celou noc jsme jeli do Terezína. Vždycky nás někde odstavili a čekali jsme.“

Terezínské ghetto | Foto: www.holocaust.cz

Terezínské ghetto | Foto: www.holocaust.cz

Vlak zastavil v Bohušovicích, ještě nebyla položena vlečka do nedalekého Terezína. Doris vystoupila a prožila první šok: „To bylo strašné, hrozná zima. A já tam spatřila první mrtvolu ve svém životě. Ležela na márách, měla ceduli s číslem na palci u nohy.“

Dívka s rodiči a bratrem bez větších problémů zvládla tříkilometrový pochod do obehnaného ghetta. Tady rodinu četníci rozdělili. Doris s maminkou poslali do Hamburských, tatínek s bratrem šli do Sudetských kasáren.

Dívka s ovečkou

Doris v ghettu dostala výjimečně dobrou práci. Měla každý den vyhnat stádo ovcí za terezínské šance a starat se o ně. Celé dny posedávala na louce. „Vždycky jsem četla, zatímco se ovečky klidně pásly.“

Doris Grozdanovičová na konci 50. let 20. století | Zdroj: Paměť národa / Post Bellum

Doris Grozdanovičová na konci 50. let 20. století | Zdroj: Paměť národa / Post Bellum

Žádnou idylu si představovat nejde: Doris trpěla hlady, starostmi o rodiče a bratra, denně viděla umírat staré a nemocné, zmučené a zoufalé lidi, živořila v jedné cimře, kde se na zemi tísnilo devatenáct lidí.

Doris Grozdanovičová je slavná. Její fotku otiskly desítky časopisů, publikovali ji snad ve všech knihách o terezínském ghettu. Vysvětlení je jednoduché: jde o zcela výjimečnou, nestylizovanou a autentickou fotografii z Terezína, kousek od krematoria. Právě tam tenkrát dělníci hloubili studnu.

Jejich mistr Josef Toman tajně vyfotil Doris – terezínskou vězeňkyni, jak pase ovce. Kdyby ho při tom chytli četníci, kteří ghetto hlídali, pravděpodobně by skončil v řetězech v nedaleké Malé pevnosti. Fotografii Dívka s ovečkou Toman po válce Doris předal. Potkali se v Kostelci nad Ohří, kde oba žili.

Oběsit a poslat do Polska

Pro Doris si přišel jednoho dne četník. Výslech vedl jistý Hašek, který byl po válce souzen za brutalitu a vraždy vězňů.

Doris Grozdanovičová v 60. letech 20. století | Zdroj: Paměť národa / Post Bellum

Doris Grozdanovičová v 60. letech 20. století | Zdroj: Paměť národa / Post Bellum

„Řval na mě, že když mu nepovím, kde Eva Mendlová přišla k zelenině, tak mě oběsí a pošle do Polska! Pro mě jako pro šestnáctiletou dívku byla představa, jak jedu oběšená do Polska, tak komická, že jsem se začala smát, a on mě vyhodil. Tím to pro mě skončilo,“ vypráví Doris Grozdanovičová.

Je pravděpodobné, že ji Hašek propustil, protože se za Doris přimluvili jiní četníci. Byla mladičká a veselá a oni ji znali. Každý den se s nimi zdravila, když vyháněla ovce na pastvu. Je také pravděpodobné, že ji pustil, protože Eva ve vedlejší místnosti udala Benyho Grünbergera.

To byl židovský zahradník, který se staral o pozemek jednoho důstojníka SS. Ostatním vězňům se svěřil, že mu esesman povolil pěstovat zeleninu. Eva se domnívala, že se mu nic nestane, když řekne, že ji měla od něj. Esesman však všechno popřel a Benyho transportovali do Osvětimi, kde zahynul v plynové komoře.

Nechceš být mou dcerou?

Největší obavy vězni v Terezíně prožívali z transportů na východ. Netušili, že směřují do Osvětimi ani jaká hrůza na ně čeká. Podvědomě každý věděl, že to bude horší, říká Doris.

Na seznamu transportovaných jednoho dne objevila tatínka, později i bratra. V té době už nežila její maminka, bylo jí padesát let. Doris v Terezíně zůstala sama.

Na úplném konci války, kdy Terezín už spravoval Červený kříž, nacisté utekli a blížila se Rudá armáda, zeptal se jí jeden z četníků, jaké má plány po válce. Doris mu po pravdě odpověděla, že se nemá kam a ke komu vrátit.

Doris Grozdanovičová (zcela vpravo) se synem v Kostelci nad Orlicí na návštěvě u rodiny četníka Urbana | Zdroj: Paměť národa / Post Bellum

„On se mě ptal, jestli bych nechtěla jít k nim, že měl dceru, která by dnes byla stará jako já a zemřela před třemi lety na zápal mozkových blan. A já jsem řekla ano,“ vypráví Doris, jak našla novou rodinu, která se o ni prý velmi dobře starala několik měsíců.

Pak se u nich objevil její bratr, který přežil Osvětim. S ním pak odjela do Brna, kde našli byt po odsunutých Němcích. Doris se vrátila na školu.

Stříbrná svatba s KSČ

Už v červnu 1945 navštívila Doris v Kostelci kancelář KSČ, stala se členkou. Studovala filozofii, dlouhá léta pracovala v tiskárně jako korektorka, pak jako redaktorka v Československém svazu spisovatelů. Od patnácti let byla velikou čtenářkou, milovnicí kvalitní literatury a cestování.

Jedna z přeživších, Doris Grozdanovičová, u své fotografie | Foto: Lucie Valášková

Jedna z přeživších, Doris Grozdanovičová, u své fotografie | Foto: Lucie Valášková

Z KSČ vystoupila krátce po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.

„Do strany jsem vstoupila, protože mě osvobodila Rudá armáda. O zvěrstvech Stalina jsme nevěděli. Když Sověti přijeli podruhé, ale tentokrát jako okupanti, jako ti zlí, samozřejmě jsem ze strany odešla,“ vysvětlovala.

Doris Grozdanovičová zemřela 21. srpna 2019.

Doris Grozdanovičová v Muzeu terezínského ghetta | Foto: Post Bellum