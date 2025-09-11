‚Nádherná kvalita, černobílé fotky.‘ Restaurátoři v Hranici sundali ze střechy radnice ‚makovici‘

Samospráva Hranice investuje do oprav fasády a střechy staré radnice na Masarykově náměstí v centru. Restaurátoři z ní snesli tento týden takzvanou makovici. Objevili v ní jedenáct měděných tubusů s historickými dokumenty a předměty, které do nich uložili předkové při minulých rekonstrukcích věže.

Pod střechu bývalé radnice vede 122 schodů. Ve výšce necelých 40 metrů je pod oknem lešení, po kterém restaurátoři snáší velkou kopuli se 75 centimetry v průměru. Jedná se o měděný plech pozlacený ryzím 24karátovým zlatem. Uvnitř je uloženo šest schránek.

Vršek každého tubusu má víko, které se musí pomocí kladiva odstranit. Památkářka města Martina Cvešprová nakonec z makovice vytahuje jedenáct tubusů pečlivě zabalených v igelitu a převázaných provázkem. Nejstarší dokument je datovaný rokem 1847.

„Velmi mě překvapilo, v jaké jsou všechny tiskoviny kondici. To, že při opravách věže byly tubusy postupně přebalovány, přispělo k tomu, že se nám zachovaly materiály v tak kvalitní podobě,“ popisuje Cvešprová.

„Fotografie jsou třeba přebalené papírem, kde máme popsané jména zastupitelstva, abychom netápali. Je tam spousta časopisů, dozvídáme se o hranickém školství,“ doplňuje.

Dokumenty si zvědavě prohlíží i nezávislý místostarosta Karel Machyl. „Tady jsou tři odznaky města Hranice a další tři zase jiné město Hranice. Pak jsou tady nějaké mince, jsou tady černobílé fotografie. Tady jsou ruští vojáci, tady jsou pohledy na některé čtvrti Hranic,“ ukazuje.

„Nádherná kvalita, černobílé fotky, ale krásné. Tady je výstavba panelového sídliště, tady je radnice a je tu napsáno ‚asfaltování Gottwaldova náměstí 1975‘,“ dodává. Všechny dokumenty nyní prohlédnou a nafotí památkáři. Po opravě radnice se vrátí do makovice spolu s novou schránkou. Co v ní bude, ještě podle místostarosty není jisté.

