Nález hrobu germánského velmože v Uherském Brodě přepisuje znalosti o historii Slovácka

Chybí v záznamech, nebyla ani v katastru nemovitostí. Podívejte se do garáže a šatny StB v Praze

Dostat se do ní nebylo snadné ani po sametové revoluci. To by se ale mělo brzy změnit. Z objektu, který sloužil sledovačům, se podle plánů Prahy 7 má stát školské zařízení.