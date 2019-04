Potápěči u Nizozemska objevili vrak z 16. století. Plavidlo na dně moře našli náhodou

‚Vy nejste lidi, vy jste čísla!‘ Za klukoviny putoval do jáchymovského pekla, přežil díky hudbě

Byl ve skautu, který komunistický režim zakázal. Za to mu chtěli škodit, začali si říkat Mstitelé. Přerušili proud do obce, roznášeli protirežimní plakáty. Za to putoval na tři roky do uranových dolů.