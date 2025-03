‚Naložili nás a jeli jsme do neznáma.‘ Vzpomínky ‚kulackých dětí‘ na kolektivizaci

Před 70 lety vstoupila v Československu do poslední fáze nucená kolektivizace zemědělství. V letech 1955–1960 tak vyvrcholil proces komunistického ničení venkova, jehož důsledky jsou citelné dodnes. Historici obvykle člení kolektivizaci od roku 1948 na několik částí. Asi nejděsivějším rozměrem této státem organizované krádeže byla hlavně v 50. letech kriminalizace větších sedláků, nazývaných venkovskými boháči, a vyhánění celých rodin z domovů. Příběhy 20. století Praha 13:37 30. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komunisté z domovů často vyháněli celé rodiny sedláků, kteří se odmítli kolektivizaci podřídit, pokyn k odstěhování jim přišel ze dne na den (na snímku sourozenci Biňovcovi Věra, Lída, Josef, Eva) | Zdroj: Post Bellum

Jen v listopadu a v prosinci 1952 bylo takzvaně přesunuto 193 rodin. Během prvních tří měsíců roku 1953 je zaznamenáno 358 přesunů, mezi dubnem a květnem téhož roku se jednalo o 618 rodin. Celkem jich byly asi 4000.

Přesun znamenal nucené vysídlení z rodového statku pro výstrahu ostatním sedlákům, kteří nechtěli vstupovat do Jednotných zemědělských družstev (JZD). Vyhnanci často mířili do vyprázdněného pohraničí, odkud byli předtím rovněž vyhnáni původní obyvatelé.

K tématu se vztahují nové Příběhy 20. století, vycházející z výpovědí tří pamětníků, kteří dnes žijí v Olomouckém kraji: Miroslava Frantíka, Vladimíra Lakvy a Evy Kubelákové-Biňovcové.

Kde máte peníze a zlato?

Evin otec Josef Biňovec (ročník 1899) hospodařil spolu s bratrem Václavem v Račiněvsi poblíž Roudnice nad Labem. Obdělávali asi 65 hektarů půdy, měli chmelnici, 165 třešní a višní, pěstovali zeleninu, Václav obchodoval s dobytkem.

Eva Biňovcová se sestrou Ludmilou v roce 1945 | Zdroj: Post Bellum

Biňovcovi bydleli v domě číslo popisné 156. S manželkou Věrou měl Josef několik dětí, dvojčata Ludmila a Eva se narodila jako poslední, a to 8. listopadu 1940.

Už v roce 1949 založili komunisté v Račiněvsi družstvo, které však neprosperovalo. Větší hospodáři včetně bratrů Biňovcových do něj nechtěli: měli veškerou mechanizaci, o svůj statek roky pečovali, zaměstnávali sousedy, uživili se.

Eva Kubeláková říká, že otec se o politiku nestaral, komunistické myšlenky a plány na „reformu venkova“ nebral příliš vážně. A je dost možné, že si rozsah nadcházejícího bezpráví neuměl představit.

Rodina Biňovcova v roce 1945 | Zdroj: Post Bellum

V roce 1951 zabavili komunističtí funkcionáři v čele s předsedou MNV Račiněves Josefem Černým všechny zemědělské stroje Josefa Biňovce. Současně mu poručili, že bude sloužit jako „strojník“ – musel vypomáhat s mlácením družstevního obilí.

Své polnosti obstarával jen s koňmi. Jako soukromník a odpůrce kolektivizace byl nucen odvádět státu takzvané dodávky, tedy velkou část toho, co vypěstoval. Aby povinnost splnil a vyhnul se dalšímu postihu, kupoval od známých chybějící obilí, vejce a další věci pro stát ze svých úspor.

V roce 1952 byl zatčen Josefův 54letý bratr Václav Biňovec a coby třídní nepřítel byl odsouzen k šestiletému vězení. Josef se pak staral o celé hospodářství sám a nesměl nikoho zaměstnávat. Václavova manželka se zrovna vrátila z nemocnice po operaci rakovinného nádoru.

V takovém stavu navrátili hospodářství v Račiněvsi rodině Biňovcových | Zdroj: Post Bellum

Bylo 2. září 1952, když se k Biňovcovým dostavilo několik mužů včetně příslušníků policie.

„Proběhla domovní prohlídka. Pořád se ptali, kde máme peníze a zlato,“ vzpomíná Eva Kubeláková.

„Zlato jsme neměli, ale všechen náš majetek sepsali, rádio, pračku, dětské židličky, stolek... Potom tatínka přivedli, ať se převlékne, že to má jít s nimi na obec podepsat. Otec se obouval, plakal a říkal: ,Já se nevrátím.‘ – ,Vrátíte, jen to podepíšete.‘ Vzali ho do auta, my jsme jeli na kolech za nimi a objížděli kolem národního výboru. Samozřejmě pak tatínka naložili a odvezli pryč.“

Hospodářství v Račiněvsi po rekonstrukci bratrem Josefem Biňovcem | Zdroj: Post Bellum

‚Zavilý nepřítel dělnické třídy‘

Odsouzen byl Josef Biňovec 30. září 1952 ve vykonstruovaném procesu za neplnění dodávek, tedy za sabotáž, k šesti letům vězení a konfiskaci majetku.

V žalobě mimo jiné stálo: „Profilem obviněného jako zavilého nepřítele dělnické třídy a drobného venkovského lidu je nejlépe odůvodněno jeho chování po únorovém vítězství pracujících. Přestože v obci Račiněves bylo založeno jedno z prvních JZD, až do jeho odhalení se nemohlo rozvinout a naopak upadalo, neboť obviněný Biňovec se svým bratrem lstivým a rafinovaným způsobem JZD rozleptávali, vyvolávali nedůvěru v současné zřízení a zastrašovali drobné a střední zemědělce, využívajíce své dlouholeté moci nad nimi.“

Dvojčata Ludmila a Eva Biňovcovy v roce 1953 | Zdroj: Post Bellum

Několik dní po otcově zatčení byla rodina sedláků Biňovcových vystěhována do jedné místnosti. V říjnu 1952 jeli Biňovcovi navštívit otce do vězení a po návratu obdrželi úřední výměr o vystěhování z okresu.

„Přijeli jsme večer do Roudnice, tam na nás čekala sestřenice a dala mamince obálku s oznámením, že v osm hodin ráno u nás bude přistaveno auto a pojedeme do Nových Losin, okres Šumperk, Morava. To je přes 200 kilometrů,“ říká Eva Kubeláková.

Z hospodářství vystěhovali místní komunisté také rodinu Václava Biňovce – ten se už z pracovního tábora pro novodobé otroky nevrátil, v dolech ve Rtyni v Podkrkonoší utrpěl smrtelný úraz.

Dvojčata Ludmila a Eva Biňovcovy v roce 1958 | Zdroj: Post Bellum

Věra Biňovcová s dvojčaty Ludmilou a Evou (starší děti už nežily doma) odjela na korbě nákladního auta do vyhnanství. S sebou si směly vzít jen pár kusů nábytku.

„Přijela dvě otevřená nákladní auta bez plachty, na jedno se naložilo dřevo a uhlí a na druhém jsme byly my. U zadního čela bylo kanape a na něm jsme s maminkou celou cestu seděly, v peřinách. Nikdo se o nás nezajímal, jelo se i v noci,“ popisuje Eva Kubeláková.

Nové Losiny leží v podhůří Hrubého Jeseníku. Když auto zastavilo, dostali Biňovcovi předem přidělené nevyhovující a zanedbané ubytování. Matka Věra byla poslána do zaměstnání u státního statku.

Eva Kubaláková v roce 2015 | Zdroj: Post Bellum

Nervově se zhroutila a do kravína ji na saních vozily dcery, které jí také pomáhaly s prací. Eva a Ludmila nesměly jako děti „venkovského boháče“ po základní škole studovat, brzy tedy také nastoupily na statek.

„Od třinácti let jsme pracovaly na statku. Všechno jsme tam dělaly,“ vzpomíná Eva. „Nakládaly jsme snopy sena, vozily hnůj, sbíraly brambory... Chodily jsme do lesa připravovat dřevo na ohrady. Chlapi pořezali strom a seděli u ohně. My jsme osekaly větve a ještě jsme to tahaly z lesa k cestě. Z platu nám strhávali peníze, že prý chlapi dělají víc.“

Matka a dcery Biňovcovy si časem našly přátele v rodinách dalších „kulaků“, vysídlených do stejné oblasti. Žily nicméně pod dozorem, chodil je kontrolovat příslušník Sboru národní bezpečnosti.

Matka Věra Biňovcová | Zdroj: Post Bellum

Otec Josef strávil ve věznicích a v nápravně pracovních táborech u uranových dolů na Jáchymovsku čtyři a půl roku. Po propuštění dostal povolení navštívit rodinný hrob v Račiněvsi. Nesměl tam setrvat déle než dvě hodiny. Do rodné obce se už nevrátil a dlouhé roky tam nesměli ani ostatní členové rodiny.

Josef Biňovec pracoval jako traktorista, noční hlídač a dělník. Nakonec těžce onemocněl a měl se dostavit před posudkovou komisi kvůli uznání invalidního důchodu. Měl velké obavy, že mu důchod nebude přiznán kvůli „třídnímu původu“.

Zemřel v 62 letech na mozkovou mrtvici – v den, kdy měl před komisi předstoupit. Jeho manželce byl vdovský důchod zamítnut.

Vladimír Lakva v roce 2020 | Zdroj: Post Bellum

Vladimír Lakva (1942) se narodil v selské rodině v Bohuňovicích na Olomoucku, jeho otec byl v roce 1953 odsouzen ve vykonstruovaném procesu k 19 letům vězení a konfiskaci majetku. Vladimíra s maminkou vyhnaly komunistické úřady z domova do 300 kilometrů vzdálené Lindavy.

Miroslav Frantík v roce 2019 v Olomouci | Zdroj: Post Bellum

Rodiče Miroslava Frantíka (1941) měli statek v Kurovicích na Kroměřížsku. Otec byl roku 1952 zatčen, poslán na nucené práce jako „venkovský boháč“ a zbytek rodiny deportován do zdevastované chalupy v daleké obci Nesytá.

V Příbězích 20. století uslyšíte i jejich vzpomínky.