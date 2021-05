Před 200 lety zemřel Napoleon Bonaparte. ‚Osamělost ho sžírala jako kyselina. To ho zabilo,‘ říká spisovatel

„Kdo se bojí, že bude pokořen, je již poražen“ anebo „dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit“. To jsou citáty Napoleona Bonaparteho. Ve středu je to přesně 200 let, co slavný generál, vojevůdce a císař zemřel. Během svého života ale dokázal překreslit mapu Evropy.

