‚Náročné bylo dohledat oblastní představitele režimu.‘ Asi 1500 bývalých komunistů bude mít nižší penze

Zhruba 1500 představitelů předlistopadového komunistického režimu by už brzy mělo mít nižší důchody. Dvě stovky z nich by měly dostat méně peněz už v březnové penzi. Dalších 1300 jmen ještě ověřují správy sociálního zabezpečení, uvedl ve středu ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). „Zákon přesně určil, jaké představitele režimu hledat,“ říká pro Radiožurnál náměstek ředitele ÚSTR Kamil Nedvědický. Praha 20:26 27. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asi 1500 bývalých komunistů bude mít nižší penze (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste měli sestavit seznam představitelů komunistického režimu, na které se snížení důchodů bude vztahovat. Podle zákona se jim teď důchod zkrátí o 300 korun za každý započatý rok ve funkci či služby pro totalitní režim. Jak jste seznam dávali dohromady? Co všechno jste zkoumali?

Zákon nám přesně vymezil, co hledáme. Zákon nám přesně řekl, kteří představitelé režimu pod něj spadají. Byli to samozřejmě nejvyšší představitelé režimu, jak stranické hlavy, tak hlavy státní hierarchie.

Museli jsme dohledat jejich skutečné vykonávání funkcí. Náročné to samozřejmě bylo z toho úhlu pohledu, že tam nebyly jenom ti obecně známí a nejvýše postavení, ale i ti krajští a okresní představitelé režimu a strany, což bylo samozřejmě složitější, museli jsme i do regionálních archivů.

Předpokládám, že nebudete chtít prozrazovat jednotlivá konkrétní jména na seznamu. Dá se však obecně říci, jestli v těch 1500 lidech převažují právě ti okresní a regionální představitelé, nebo jestli je většina těch, kteří působili v centrálních úřadech a orgánech?

Samozřejmě nemohu komentovat jakákoliv konkrétní jména, to možné není. Ale je tam velmi zajímavý trend, který je viditelný.

Režim byl hodně postaven na kádrovém postupu a na seznamu je celá řada lidí, která si prošla od nejnižších funkcí na okrese přes kraj až do centrálních úrovní. Ke konci roku 1989 nebo řekněme ve druhé polovině 80. let už byli takzvaně mocensky na vrcholu.

Je počet 1500 lidí konečný, nebo ještě hledáte další?

Já bych to doplnil, my už v současné době máme 200 jmen naprosto jasných. Tam jsme vydali potvrzení, kde jsme přesně doložili odkdy, dokdy, v jakých pozicích se prominenti nacházeli.

U těch dalších 1300 dochází k ověřování a podle zákona máme čas do konce roku 2024, abychom seznam doplnili o další archivní objevy, o další osoby. Doufáme, že to bude dřív z pochopitelných důvodu plynutí času.

Zasloužený trest?

Když jste procházeli jednotlivé osudy, jste přesvědčeni, že opravdu u všech lidí, kteří na seznamu jsou a spadají do té kategorie, jak ji definovala novela příslušného zákona, je na místě a spravedlivé, aby o část důchodu přišli? Nezasloužil by si třeba někdo výjimku?

Zákon v sobě výjimku má, samozřejmě jsou to osoby, které byly například rehabilitovány po roce 1989. Zohledňuje zákruty 20. století, které byly velmi široké.

Jedna výjimka, kterou bych zmínil jako konkrétní, je, že zákon musí pamatovat na všechny prominenty, jak jsou v zákoně vymezeni, například všechny členy ústředního výboru Komunistické strany Československa jako nejdůležitějšího mocenského orgánu.

Samozřejmě byla skupina lidí v srpnu 1968 kolem takzvaného čtrnáctého vysočanského sjezdu komunistické strany, u kterých to, že po okupaci státy Varšavské smlouvy nastoupili do funkcí, by bylo možno brát, řekněme, jako okolnost, která by vyžadovala například odstranění tvrdosti zákona.

Ale to je na příslušných poskytovatelích, zdali zákon budou aplikovat tak, jak je formálně napsán, nebo zdali v těchto případech přistoupí k nějakému odstranění tvrdosti zákona.

To znamená, i tyto lidi jste na seznam dali a nyní je na příslušných správách sociálního zabezpečení, aby případně rozhodly o výjimce na základě zmírnění tvrdosti zákona. Chápu to správně?

Ano, přesně tak.